Bakan Varank: 11 Mayıs itibarıyla tüm otomotiv ana fabrikalar faaliyetlerine başlamış olacak

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Otomotiv fabrikalarının büyük bölümü yeniden üretime geçti.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Otomotiv fabrikalarının büyük bölümü yeniden üretime geçti. 11 Mayıs itibarıyla, ülkemizde tüm otomotiv ana fabrikalar tekrar faaliyetlerine başlamış olacak" dedi.

Bakan Varank, Ankara Sanayi Odası'nın Genişletilmiş Meclis Toplantısı'na video konferans yöntemi ile katıldı. Varank, koronavirüs nedeniyle dünyanın sadece 2 ayda başka bir hale geldiğini, bu kadarını kimsenin tahmin edemediğini bildirdi. Küresel ekonominin geldiği noktanın ortada olduğunu, aynı anda arz ve talep şokları yaşandığını belirten Bakan Varank, "Uluslararası ticarette, sınır ötesi sermaye hareketlerinde ve emtia piyasalarında sert dalgalanmalar var. Tabi şunun da altını çizmemiz gerek. Yaşadığımız bu dönem; küresel ekonomi açısından geçici bir şok olabileceği gibi, kalıcı hasarlar bırakan uzun vadeli bir duruma da dönüşebilir. Şu anda kimse ne olacağıyla ilgili sağlıklı bir öngörüde bulunamıyor" dedi.

'ASLA GEÇ KALMADIK'Bakan Varank, süreci en doğru şekilde yürütmeye azami özen gösterdiklerini, Türkiye'nin bu küresel şokta başarılı bir sınav verdiğini ve vermeye de devam ettiğini belirtti. Salgında yayılımın ve hasta sayısının düzenli olarak azaldığı bir döneme girdiklerini kaydeden Bakan Varank, "Hiç şüphesiz bu başarı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, eşgüdüm içinde attığımız adımlar sayesinde oldu. Asla geç kalmadık. Enine boyuna düşünmeden panikle de hareket etmedik. Böylesine zorlu bir dönemde, 'kimse işinden, ekmeğinden olmasın; sanayicilerimiz, salgın bittiğinde, işlerine kaldıkları yerden daha güçlü devam edebilsin' diye istihdam alanında benzersiz bir yaklaşımla kararlı adımlar attık. Biliyorsunuz kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilmenin şartlarını ciddi şekilde kolaylaştırdık. Sektör ayrımının olmadığı bu kritik imkana, şimdiye kadar 3 milyonun üzerinde çalışan için başvuru yapıldı. Kısa çalışmadan yararlanamayacaklar için aylık bin 170 liralık başka bir paketi daha devreye aldık" diye konuştu.'BÜYÜK BÖLÜMÜ YENİDEN ÜRETİME GEÇTİ'Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün normalleşme planıyla ilgili önümüzdeki dönemin yol haritasını açıkladığını anımsatarak, şunları kaydetti: "Biliyorsunuz üretim cephesinde önemli gelişmeler var. Otomotiv fabrikalarının büyük bölümü yeniden üretime geçti. 11 Mayıs itibarıyla, ülkemizde tüm otomotiv ana fabrikalar tekrar faaliyetlerine başlamış olacak. Bazı tekstil firmalarının da açılmaya başladığını biliyoruz. AVM'lerin ve ihracat kanallarının normalleşmesiyle, sektör hızlıca toparlanacak. Başta da ifade ettiğim gibi, evet zor bir dönemden geçiyoruz. Ama bu dönemin risklerine hazırlıklı olmak kadar, fırsatlarını da değerlendirmek gerekiyor. Burada da en büyük görev üreticilerimize düşüyor. 'Yeni normale hazırlıklı olmak' diyoruz. Ama bence asıl başarı, şimdiden bu yeni normali şekillendirmekten geçiyor."'KOCAELİ'DE PİLOT PROJE BAŞLATTIK'Sanayicilerden bazı beklentilerinin bulunduğunu, bunların en önemlisinin, çalışanların sağlığının güvence altına alınması olduğunu vurgulayan Bakan Varank, bu konuda önemli adım attıklarını belirtti. Bakan Varank, "Sanayinin kalbinin attığı şehirlerden Kocaeli'de pilot bir proje başlattık. Sağlık Bakanlığımızla birlikte, Gebze Teknik Üniversitesi'nde sadece sanayiye hizmet vermek üzere, günlük 5 bin test kapasiteli bir laboratuvar kuruldu. Ankara için de benzer bir proje yakında devreye girecek. Sanayi Odamız, OSB yönetimleri, Sağlık Bakanlığı ve Bakanlığımız işbirliğinde hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Günlük 4 binin üzerinde test kapasitesine sahip bir laboratuvar da Ankara için kuruluyor. Önümüzdeki dönemde İstanbul, Bursa ve Tekirdağ'da da tarama testleri yapmayı başlatacağız. Mayıs sonuna kadar artık tüm OSB'lerde bu sistemi devreye almak istiyoruz. Böylece emekçilerimizin sağlığını çok daha yakından takip etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.Bakan Varank ayrıca, sanayi sektörünün ekonominin göz bebeği olduğunu, salgın sona erdiğinde Türkiye ekonomisinin daha güçlü şekilde kaldığı yerden yoluna devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA