Bakan Uraloğlu: 'Hürmüz Boğazı'nda Türk bayraklı gemiler için ISPS Güvenlik Seviyesi 3'e çıkardık, karayolu taşımacılarımıza güvenli güzergahlar sağladık'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Isparta'da Şehit Orhan Burak Büyükçaylı Farklı Seviyeli Kavşağı ile Dörtyol–Şarkikaraağaç Yolu'nun açılış törenine katıldı. Açılışın ardından kentte bir dizi ziyarette bulunan Bakan Uraloğlu, Genç İş Adamları Derneği ile birlikte iftar programına katıldı ve burada basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

"İftar programında genç iş insanlarıyla buluşma ve dayanışma mesajı"

"Mübarek Ramazan'ın bereketiyle gönüllerimizi birleştiren, aynı sofranın etrafında buluşturan bu anlamlı iftar programında, Isparta Genç İş İnsanları Derneği'nin siz değerli mensuplarıyla bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Sizleri en kalbi duygularımla, sevgi ve saygıyla selamlıyorum" diyerek sözlerine başlayan Uraloğlu, "Ramazan'ın manevi ikliminde oruç, ibadet ve dayanışma duygularıyla dolu bu günlerde; Eğirdir Gölü'nün mavisiyle süslenmiş bu güzel şehirde, iş dünyamızın genç temsilcileriyle hasbihal etmek bizler için ayrı bir anlam taşıyor. Sizlerin sahadaki tecrübeleri, girişimci ruhu, istihdam oluşturma azmi bizler için rehber niteliğinde. Bu yüzden ihtiyaçlarınızı, taleplerinizi, önerilerinizi dinlemek, sizlerle iş birliği içinde olmak için buradayız" dedi.

"Isparta'nın ulaştırma ve ticaret altyapısını güçlendiren projeleri hayata geçirdik"

Uraloğlu, "Bugün Şehit Orhan Burak Büyükçaylı Köprülü Kavşağı ve Dörtyol-Şarkikaraağaç Yolumuzun açılış töreni vesilesiyle Isparta'ya geldik. Bu eserler, Isparta'mızın ulaşım altyapısını güçlendiren, ekonomisine nefes aldıran, ticaretinize hız kazandıran önemli adımlar oldu. Sizlerle birlik ve beraberlik içerisinde daha nice projelerin hayata geçtiğini ve tamamlandığını da göreceğiz. Çünkü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; milletimizin değerlerini temsil eden, samimi, liyakatli, gayretli kadrolarımızla güçlü yarınlara emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

"Hürmüz Boğazı krizinde milletimizi ve iş dünyamızı koruduk"

"Son dönemde bölgemizde patlak veren İran-ABD-İsrail gerilimleri ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması küresel istikrarı derinden sarstı" diyen Bakan Uraloğlu, "Uluslararası ticaret ve enerji hatlarını sekteye uğrattı. Bu süreçte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak milletimizi ve iş dünyamızı korumaya yönelik adımlar attık. İran, Irak, Ürdün, Lübnan ve Suriye hava sahaları kapandığında alternatif rotalarla özellikle Umman-Muscat üzerinden seferler sürdürdük ve vatandaşlarımızın mağduriyetini önledik. Hürmüz Boğazı'ndaki riskler nedeniyle Türk bayraklı gemiler için ISPS Güvenlik Seviyesi 3'e çıkardık; sahibi Türk olan gemileri ve denizcilerimizi yakından takip etmeye başladık. Karayolu taşımacılarımıza olası saldırı risklerine karşı alternatif olarak Gürcistan, Azerbaycan ve Kazakistan güzergahlarını kullanmaları için ilgili ülkelerle koordinasyon sağladık. An be an da bölgeyi takip etmeye ve gerekli tedbir ve aksiyonları almaya devam ediyoruz" dedi.

"Terörle mücadele ve Türkiye'nin güvenlik vizyonu"

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası kaosun tam ortasındaki Türkiye'yi sönmez bir güven meşalesi yaptık" sözleriyle konuşmasına devam eden Uraloğlu, "Küresel arenada güvenin ve itimadın adresi haline getirdik. Aynı kararlılıkla 'terörsüz Türkiye' vizyonumuzu da adım adım hayata geçiriyoruz. Bu mücadele sadece güvenlik değil, aynı zamanda milletimizin geleceğine yapılan en büyük yatırımdır. Terörün ülkemize çıkardığı 2,5 trilyon dolarlık fatura, evlatlarımızın refahına, şehirlerimizin kalkınmasına ve ülkemizin daha güçlü olmasına engel olmuştur. Ama hamdolsun artık o karanlık günler geride kalıyor. Birlik ve beraberliğimizle bu süreci de zaferle taçlandıracağız" şeklinde konuştu.

"Ulaşım Altyapısının Gücü ve Ekonomiye Katkısı"

Uraloğlu, "Az önce anlattığım Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla yani tek bir ulaşım hattının sekteye uğramasından bile anlaşılacağı üzere; ulaşım altyapısı güçlü olmayan bir ülkede ticaret nefes alamaz; mallar zamanında ulaşmaz, maliyetler artar, rekabet gücü düşer, ticaret bitme noktasına gelir. Bu nedenle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz tüm enerjimizi milletimize eser kazandırmaya, şehirlerimizi birbirine ve uluslararası koridorlara bağlamaya, böylelikle de ekonomimizi büyütmeye adadık. Son 24 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 355 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. Isparta'mızın ulaşım ve iletişim altyapısına son 24 yılda yaklaşık 35,4 milyar lira yatırım gerçekleştirdik" dedi.

"Isparta Yatırımları ve Genç Girişimcilere Destek"

Bugün açılışı gerçekleştirilen Şehit Orhan Burak Büyükçaylı Farklı Seviyeli Kavşağı ve Dörtyol-Şarkikaraağaç Yolu da Isparta'nın ulaşım ağının gücüne güç kattığını ifade eden Uraloğlu, "Bu yatırımlar, Isparta'nın gülünü, lavantasını, elmasını, kirazını, turizmini, eğitim ve sanayi potansiyelini daha hızlı pazarlara ulaştıracak. Yeni projelerle de Isparta'mızın bereketini, tarihi mirasını, doğal güzelliklerini ve girişimci ruhunu Türkiye'nin kalkınmasına daha güçlü taşımaya devam edeceğiz. Siz genç girişimcilerimizin yatırımlarını destekleyecek, ticaretinizi büyütecek altyapıyı hep birlikte inşa edeceğiz. Bu düşüncelerle dualarımızın kabul olmasını, gönüllerimizin huzurla dolmasını, ülkemizin birlik ve beraberliğinin daim olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Bakan Uraloğlu programın ardından Şehir Hastanesi Başhekimliğini ziyaret ederek Süleyman Demirel Havlimanına giderek kentten ayrıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı