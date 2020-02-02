Bakan Turhan, Zigana Tüneli ile Kanuni Bulvarı'nda incelemelerde bulundu Açıklaması

02.02.2020 17:44 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:44

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Zigana Tüneli'ndeki çalışmaların hızlı şekilde devam ettiğini belirterek, "Kazı çalışmaları yüzde 65 oranında tamamlandı, betonlama çalışmaları da yüzde 45 oranında tamamlandı." dedi.

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Trabzon'a gelen Bakan Turhan, ilk olarak Karayolları Genel Müdürlüğünün Trabzon-Maçka ilçesi yolundaki şantiyesini ziyaret ederek, ilgililerle bir araya geldi.

Turhan, daha sonra Zigana Tüneli şantiyesine geçerek, buradaki Zigana Tüneli kesitleri ile ilgili maketlerin, görsellerin ve tünel yapımında kullanılan malzemelerin tanıtımının yer aldığı alanı gezdi.

Maketleri tek tek inceleyen ve devam eden çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi alan Turhan, ardından Zigana Tüneli'nde incelemede bulundu.

Turhan, daha sonra Ortahisar ilçesindeki Kanuni Bulvarı Yolu'nda da inceleme yaparak, ilgililerle görüştü.

Turhan, burada yaptığı konuşmada, Trabzon'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yapmakta olduğu bazı projelerin yerinde görülmesi, incelenmesi ve gidişatı konusunda bilgi almak üzere şantiyeleri ziyaret ettiklerini söyledi.

Önce Trabzon-Maçka arasındaki "Trabzon-Maçka Bölünmüş Yolu"nun şantiyesine uğradıklarını dile getiren Turhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası daha önce bölünmüş yol çalışmaları önemli ölçüde tamamlanmış ancak tabi bu güzergahın Karadeniz Sahil Yolu'nu Doğu Anadolu Bölgesi'ne ve doğu komşularımızın sınır kapılarına bağlayan bir güzergah olması dolayısıyla şehir içerisinde yaşanan bazı yoğun trafik sorununu çözmek amacıyla bu proje kapsamında sahil bağlantısı ile Trabzon-Gümüşhane-Erzurum koridorumuzun rahatlatılması amacıyla Değirmendere Tüneli ve Çömlekçi Tüneli çalışmalarını bu projeye dahil ettik ve özellikle liman kavşağında, Değirmendere kavşağında yaşanan sorunlara çözüm üretmek amacıyla hazırlanan bu tünel ve kavşak projelerimizin çalışmalarını bugün başlatıyoruz."

Bakan Turhan, ikinci proje olan Trabzon-Gümüşhane arasında yapımı devam eden Zigana Tüneli inşaatını ziyaret ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu tünelde çalışmalar hızlı şekilde devam ediyor. Kazı çalışmaları yüzde 65 oranında tamamlandı, betonlama çalışmaları da yüzde 45 oranında tamamlandı. Özellikle kış aylarında kar ve buzlu mevsimlerde zaman zaman ulaşımda kesintiye sebep olan bu bölgedeki ulaşımı rahatlatmak amacıyla yaptığımız Zigana Tüneli tamamlandığında 22 kilometrelik olan kesim 8 kilometre kısalmasıyla 14 kilometreye düşüyor. Önemli ölçüde zaman tasarrufu ve kesintisiz bir ulaşım imkanı sağlamış olacağız. Yine tünelin hizmete girmesiyle önemli ölçüde işletme ve akaryakıt tasarrufu da sağlanmış olacak."

- "Kanuni Bulvarı toplam 28 kilometre uzunluğunda bir proje"

Üçüncü projenin de Trabzon şehir geçişi ile Karadeniz Sahil Yolu trafiğini birbirinden ayıracak ve transit trafiğin hızlı bir şekilde akışını sağlayacak Kanuni Bulvarı olduğunu aktaran Turhan, "Kanuni Bulvarı toplam 28 kilometre uzunluğunda bir proje. Şehri güneyden kuşaklayan bu projemizde şehir içindeki yerleşim alanlarına bağlantıyı sağlayacak 22 köprülü kavşak yapıyoruz. Ayrıca proje güzergahında 8 çift tüp tünelimiz var." diye konuştu.

Turhan, bunların toplam uzunluğunun 6 bin 800 metre olduğunu ifade ederek, ayrıca tek tüp olarak da 441 metre uzunluğunda bir tüneli bünyesinde barındırdığını kaydetti.

Kanuni Bulvarı'nın şehir içerisinde yoğunlaşan ana arterlerdeki trafiği rahat bir şekilde sağlayarak önemli bir görev ifa edeceğine dikkati çeken Turhan, "Bugüne kadar toplam 5 kilometre uzunluğundaki sahil Yıldızlı kavşağı ve Akyazı bölgesindeki kısımlar hizmete açılmıştı. İnşallah mart ayı içerisinde de Erdoğdu kavşağına kadar 2 kilometrelik kesimi de tamamlamış, hizmete açmış olacağız." dedi.

"Sahil yolundaki transit trafiği de rahatlatmış olacağız"

Karşıyaka viyadüğü de tamamlandığında şehir içerisindeki ulaşımın daha rahat olacağını vurgulayan Turhan, bu viyadük ve tünellerle hızlı ve kolay ulaşımın sağlanmasının yanı sıra sahil yolundaki transit trafiği de rahatlatmış olacaklarını söyledi.

Turhan, projenin esas amaçlarından birinin de özellikle Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon şehir geçişindeki bölümünü rahatlatmak olduğunu vurguladı.

Erdoğdu kavşağının devamında Boztepe tüneli ve Bahçecik tünelinin de içinde bulunduğu 5 kilometrelik kesimi Çukurçayır kavşağına kadar açmayı hedeflediklerini ifade eden Turhan, bunun özellikle Trabzon'un yeni yerleşim bölgelerindeki yaşayanların şehir içerisindeki eğitim, sağlık, kültür, ticaret merkezlerine daha kolay ve rahat ulaşımını, aynı zamanda şehirde yaşayan insanların sahil yoluna ilave trafik yükü getirmeden Erzurum-Maçka istikametine gitmesini sağlayacağını kaydetti.

Turhan, Valilik, belediyeler, diğer kamu kuruluşları ve projenin yürütücüsü olan Karayolları Genel Müdürlüğünün projeleri yakından takip ettiğini, bir an önce vatandaşların hizmetine sunmak için azim ve el birliğiyle çalıştıklarını aktardı.

Bakan Turhan, daha sonra proje detaylarının yer aldığı harita üzerinden bilgilendirmede bulundu.

Turhan'a incelemelerinde, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ilçe belediye başkanları ile diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA