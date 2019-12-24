Bakan Turhan, YHT ile özel gereksinimli kişileri Ankara'dan Konya'ya uğurladı (3)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması Cahit Turhan ve beraberindeki heyetin çocukları uğurlaması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Engelsiz Ulaşım, Engelsiz Turizm, Engelsiz Yaşam" kapsamında gerçekleştirilen Çocuklarımızı Dinleyelim Hayatlarını...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması
Cahit Turhan ve beraberindeki heyetin çocukları uğurlaması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Engelsiz Ulaşım, Engelsiz Turizm, Engelsiz Yaşam" kapsamında gerçekleştirilen Çocuklarımızı Dinleyelim Hayatlarını Değiştirelim Projesi'nin üçüncü adımında, YHT ile özel gereksinimli kişileri Ankara'dan Konya'ya uğurladı. (3)