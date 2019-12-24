: Bakan Turhan, YHT ile özel gereksinimli kişileri Ankara'dan Konya'ya uğurladı (3)

24.12.2019 09:40 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:44

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması

Cahit Turhan ve beraberindeki heyetin çocukları uğurlaması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Engelsiz Ulaşım, Engelsiz Turizm, Engelsiz Yaşam" kapsamında gerçekleştirilen Çocuklarımızı Dinleyelim Hayatlarını Değiştirelim Projesi'nin üçüncü adımında, YHT ile özel gereksinimli kişileri Ankara'dan Konya'ya uğurladı. (3)

Kaynak: AA

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