Bakan Turhan, YHT ile özel gereksinimli kişileri Ankara'dan Konya'ya uğurladı (2)
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Bakan Turhan, YHT ile özel gereksinimli kişileri Ankara'dan Konya'ya uğurladı (2)

Çocuklardan görüntü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması Cahit Turhan ve çocukların el sallaması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Engelsiz Ulaşım, Engelsiz Turizm, Engelsiz Yaşam" kapsamında gerçekleştirilen Çocuklarımızı Dinleyelim Hayatlarını...

24.12.2019 09:26 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:31
Bakan Turhan, YHT ile özel gereksinimli kişileri Ankara'dan Konya'ya uğurladı (2)

Çocuklardan görüntü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması

Cahit Turhan ve çocukların el sallaması - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Engelsiz Ulaşım, Engelsiz Turizm, Engelsiz Yaşam" kapsamında gerçekleştirilen Çocuklarımızı Dinleyelim Hayatlarını Değiştirelim Projesi'nin üçüncü adımında, YHT ile özel gereksinimli kişileri Ankara'dan 'ya uğurladı. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Turhan, YHT ile özel gereksinimli kişileri Ankara'dan Konya'ya uğurladı (2)
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