Bakan Turhan, YHT ile özel gereksinimli kişileri Ankara'dan Konya'ya uğurladı (2)
Çocuklardan görüntü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması Cahit Turhan ve çocukların el sallaması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Engelsiz Ulaşım, Engelsiz Turizm, Engelsiz Yaşam" kapsamında gerçekleştirilen Çocuklarımızı Dinleyelim Hayatlarını...
Çocuklardan görüntü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması
Cahit Turhan ve çocukların el sallaması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Engelsiz Ulaşım, Engelsiz Turizm, Engelsiz Yaşam" kapsamında gerçekleştirilen Çocuklarımızı Dinleyelim Hayatlarını Değiştirelim Projesi'nin üçüncü adımında, YHT ile özel gereksinimli kişileri Ankara'dan Konya'ya uğurladı. (2)