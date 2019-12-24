Bakan Turhan, YHT ile özel gereksinimli kişileri Ankara'dan Konya'ya uğurladı (1)
Çocuklara şapka ve bere dağıtılması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın gelişi Programdan görüntü ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Engelsiz Ulaşım, Engelsiz Turizm, Engelsiz Yaşam" kapsamında gerçekleştirilen Çocuklarımızı Dinleyelim Hayatlarını Değiştirelim...
Çocuklara şapka ve bere dağıtılması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın gelişi
Programdan görüntü ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Engelsiz Ulaşım, Engelsiz Turizm, Engelsiz Yaşam" kapsamında gerçekleştirilen Çocuklarımızı Dinleyelim Hayatlarını Değiştirelim Projesi'nin üçüncü adımında, YHT ile özel gereksinimli kişileri Ankara'dan Konya'ya uğurladı. (1)