Bakan Turhan, YHT ile özel gereksinimli kişileri Ankara'dan Konya'ya uğurladı (1)
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Bakan Turhan, YHT ile özel gereksinimli kişileri Ankara'dan Konya'ya uğurladı (1)

Çocuklara şapka ve bere dağıtılması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın gelişi Programdan görüntü ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Engelsiz Ulaşım, Engelsiz Turizm, Engelsiz Yaşam" kapsamında gerçekleştirilen Çocuklarımızı Dinleyelim Hayatlarını Değiştirelim...

24.12.2019 09:19 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:24
Bakan Turhan, YHT ile özel gereksinimli kişileri Ankara'dan Konya'ya uğurladı (1)

Çocuklara şapka ve bere dağıtılması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın gelişi

Programdan görüntü - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Engelsiz Ulaşım, Engelsiz Turizm, Engelsiz Yaşam" kapsamında gerçekleştirilen Çocuklarımızı Dinleyelim Hayatlarını Değiştirelim Projesi'nin üçüncü adımında, YHT ile özel gereksinimli kişileri Ankara'dan 'ya uğurladı. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Turhan, YHT ile özel gereksinimli kişileri Ankara'dan Konya'ya uğurladı (1)
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