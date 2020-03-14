Bakan Turhan, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemleri değerlendirdi
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Samsun, Ankara, İran, Güncel

Bakan Turhan, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemleri değerlendirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan önlemlere ilişkin, "Özellikle doğu komşumuz İran ile olan demir ve kara yolu ulaşımını kesmiş bulunuyoruz.

14.03.2020 17:54 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:10
Bakan Turhan, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemleri değerlendirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan önlemlere ilişkin, "Özellikle doğu komşumuz İran ile olan demir ve kara yolu ulaşımını kesmiş bulunuyoruz. Yine Irak ile ve Sofya demir yolu hizmetimizi de durdurduk. Bunların tek amacı var. İnsanımızın sağlığını korumak, ülkemizi korumak." dedi.

Bakan Turhan, Ayvacık ve Tekkeköy ilçelerinde yürütülen kara yolu çalışmaları ile Yeşilyurt Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Daha sonra Samsun Valiliğinde basın toplantısı düzenleyen Turhan, dünyayı sarsan yeni tip koronavirüsün bir sağlık problemi olduğuna işaret etti.

Bütün dünyanın bununla ilgili teyakkuz halinde olduğuna dikkati çeken Turhan, Türkiye'de de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, Sağlık Bilim Kurulunun tavsiyeleri, Sağlık Bakanlığının kararları doğrultusunda gerek yurt içi gerekse yurt dışı ulaştırma hizmetleri konusunda bir dizi tedbir alma zorunluluğu oluştuğunu anlattı.

Bu kapsamda 14 ülke ile hava yolu bağlantısının kesildiğinin altını çizen Turhan, "Özellikle doğu komşumuz İran ile olan demir ve kara yolu ulaşımını kesmiş bulunuyoruz. Yine Irak ile ve Sofya demir yolu hizmetimizi de durdurduk. Bunların tek amacı var. İnsanımızın sağlığını korumak, ülkemizi korumak. Sağlık Bilim Kurulumuzun ve Sağlık Bakanlığımızın kararları doğrultusunda bu süreler kısaltılıp uzatılabilecek." diye konuştu.

Ankara-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi sona yaklaştı

Bakan Turhan, Samsun'daki ulaşım yatırımları konusunda da bilgi vererek, demir yolu ile İç Anadolu Bölgesi'ne bağlantıyı sağlayan Samsun-Sivas hattındaki çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi.


Samsun-Sivas Demir Yolu hattının bir ay içinde açılacağını aktaran Turhan, şunları kaydetti:

"Samsun ile ilgili ulaştırma alanında yapmayı planladığımız projelerimiz var. Çünkü Samsun, bölgenin sanayi, tarım, turizm, ticaret ve lojistik alanında önemli bir merkezi. Limanları vasıtasıyla Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı. Dolayısıyla Ankara-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi'nin de sonlarına yaklaştık. Bu yıl sonunda inşallah projeyi tamamlayıp, sonra ihalesini yapmayı planlıyoruz. Bu, Samsun'umuzun ulaşım altyapısını daha da güçlendirmiş olacaktır. Bir başka deyişle bu hızlı demir yolu, Mersin Limanı ile Samsun Limanı'nı birbirine demir yolu sistemi ile entegre etmiş olacak.

Samsun'u Ankara'ya otoyol standardında bir kara yolu projesi ile bağlamak için proje çalışmaları devam ediyor. Ankara-Samsun Otoyolu ve devamında Bafra ve Ünye Çevre Yolu ile bu projemizin de son aşamasına yaklaşıyoruz. İlk etapta Ankara-Delice kesiminin yap-işlet-devret yöntemiyle ihalesini yapmayı planlıyoruz. Ondan sonra kalan kesimlerin ihalesini yapıp bölgemizin ulaşım altyapısını güçlendirmek için bu projeleri hayata geçireceğiz."

Toplantıya Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Ahmet Demircan ve Orhan Kırcalı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de katıldı.

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Kaynak: AA

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