Bakan Turhan: "Yeni gelen nesil farkındalığı yaygınlaştırmakla zaman kaybetmeyecek"
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı'nda konuştu.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı'nda konuştu.
Kaynak: AA
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