Bakan Turhan: "Yeni gelen nesil farkındalığı yaygınlaştırmakla zaman kaybetmeyecek"

Bakan Turhan: "Yeni gelen nesil farkındalığı yaygınlaştırmakla zaman kaybetmeyecek"

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı'nda konuştu.

Bakan Turhan:

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı'nda konuştu.

Kaynak: AA
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