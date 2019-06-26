Bakan Turhan: "Yeni gelen nesil farkındalığı yaygınlaştırmakla zaman kaybetmeyecek"

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı'nda konuştu.

Kaynak: AA