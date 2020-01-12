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Bakan Turhan, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

12.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:02
Bakan Turhan, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yarın (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Turhan, saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında Kanal Projesi'ne ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Turhan'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile AA Finans'tan (www.aafinans.com) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

Kaynak: AA
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