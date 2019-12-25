Bakan Turhan: Uzak Doğu ile ticaret hacminde hedef 100 milyar dolar

25.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:04

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Türkiye olarak 2034 yılında Uzak Doğu ile olan ticaretimizin 100 milyar doları aşmasını hedefliyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde hayata geçirilen 'Lojistik Master Planı' tanıtım toplantısına katıldı. Bakan Turhan, Türkiye'nin toplam lojistik performansını ve yatırım çekiciliğinin bu proje ile arttırılacağını kaydetti. Turhan, "'Bir Kuşak Bir Yol' projesi ile oluşan ticaret ve yatırımın bir kısmını Türkiye'ye çekeceğiz. Demiryolu kullanımını artırarak taşıma maliyetlerini azaltacak ve zamanında teslimat performansına katkıda bulunacağız. Mevcut liman yatırımlarının verimliliğini artıracağız. Hava kargo, posta ve yer lojistiği arasında sinerjiyi artıracak ve uluslararası boyutundaki entegrasyonu da sağlayacağız. Biz de Türkiye olarak 2034 yılında Uzak Doğu ile olan ticaretimizin 100 milyar doları aşmasını hedefliyoruz. Türkiye olarak, jeopolitik gücümüz ve konumumuzla, bölgedeki alternatif rotalara kıyasla güçlü ekonomimiz ve altyapımızla oluşacak transit ticaret pazarının ana oyuncularından biri olmayı hedefliyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN LOJİSTİK ÜS OLMASINI HEDEFLENİYOR'Turhan, Türkiye'nin Lojistik Master Planı ile dünya ticaret rotaları üzerinde yer alacağını belirterek, "Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgede bir lojistik üs olmasını hedefliyoruz. Bugün dünyada ticaretin rotaları yeniden çiziliyor. Örneğin Çin'in başlattığı, Türkiye dahil 65 ülkeyi içine alan ve toplamda 1 trilyon dolar yatırım yapılacak olan 'Bir Kuşak Bir Yol', uluslararası adıyla OBOR projesi. Bu ve benzeri yeni ticaret güzergahlarında transit yükün Türkiye üzerinden geçmesini sağlamak için hangi alanlara yatırım yapmamız, hangi düzenlemeleri hayata geçirmemiz ve ne tür anlaşmalara imza atmamız gerektiğini belirledik" dedi.'REKABET GÜCÜMÜZÜ ARTIRACAĞIZ'Proje ile Türkiye'ye hem ihracat konusunda rekabet avantajı sağlamak, iç piyasada daha uygun fiyatlı ürünlerin sunulması için lojistik maliyetlerinin düşmesi imkanının sağlanacağını belirten Turhan, Lojistik Master Planı ile 2023, 2035 ve 2053'de hedeflenen kazanımlarla ilgili "İhracat odaklı bir lojistik altyapısı; Uzun vadede yaklaşık 1 trilyon dolar ihracatı destekleyecek altyapıyı kuruyoruz. İpek Yolu olmak üzere tüm koridorlardaki yük talebinin Türkiye üzerinden geçmesini amaçlıyoruz. Transit koridorların ülkemiz üzerinden geçmesi sayesinde, üreticilerimizin ihracatı artırıcı avantajlar elde etmesini sağlayacağız. Ulaşımda kayıpların azaltılması; lojistik altyapı sayesinde üretim ve tüketimde lojistik maliyetlerin minimize edilmesini sağlayacağız, rekabet gücümüzü artıracağız" ifadelerini kullandı. '294 KİLOMETRELİK İLTİSAK YAPMA HEDEFİMİZ VAR'Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ulaştırma ve lojistik alanında atılan her yeni adımın Türkiye'nin rekabet gücünü doğrudan etkilediğini belirterek, "2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde; sanayi bölgelerimizin lojistik ihtiyaçlarının giderilmesine öncelik verdik. Bu kapsamda; faaliyette bulunan tüm Organize Sanayi Bölgeleri ve Endüstri Bölgelerinden yük bilgilerini topladık. Bu yüklerin ilişkili olduğu pazarlar ve sanayi bölgelerinin ihtiyaçlarını çalışmamıza dahil ettik. Ayrıca tüm sanayi bölgelerimizin konvansiyonel demiryolu hatlarına mesafelerini haritalandırdık. Derlediğimiz bu bilgilerin tamamını Lojistik Master Planına girdi oluşturmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla paylaştık. OSB'lerin ulaşım modlarının çeşitlendirilmesi ve demiryollarına iltisak hatlarının yapılması konusunda da yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve Strateji Bütçe Başkanlığımızla ortak bir çalışma yürütüyoruz. OSB'ler, özel endüstri bölgeleri, limanlar ve serbest bölgeleri içeren 294 kilometrelik iltisak hattı yapma hedefimiz var. Bu hatlarla birlikte yeni lojistik merkezleri kuracak ve böylelikle sanayimizin rekabet gücünü artıracağız" diye konuştu. 'GÜMRÜK İŞLEMLERİNİ DAHA DA HIZLANDIRACAĞIZ'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin sürdürülebilir ihracat ivmesini yakalaması ve ihraç ürünlerinde rekabet gücünün arttırılması için lojistik sektörünün altyapısının geliştirilmesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Bu kapsamda ülkemizin lojistik anlamında yol haritası olacak olan Lojistik Master Planı'na çok önem veriyoruz. Ağustos ayında açıkladığımız İhracat Master Planımızı destekleyen ve tamamlayan bir proje olarak görüyoruz" dedi. Gümrük ve Sınır Yönetimi konusunda önemli adımların atıldığını belirten Pekcan, "Sınır kapılarını modernize ederek ve bir yandan yeni projeler geliştirerek teknolojik yatırımlar yapıyoruz. Varış Öncesi Gümrükleme Projesi, İhracatta Dijital Gümrük Projesi gibi uygulamalarla lojistik işlemlerinde verimliliği arttırarak zaman ve maliyet unsurlarından tasarruf sağlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu projelere yenilerini ekleyerek gümrük işlemlerinin çok daha hızlı hale gelmesini hedefliyoruz. Dış ticaretimizin büyük bir kısmını denizyolu ile denizyolunu sırası ile kara ve hava yolunun izlediğini görüyoruz. Demiryolu maalesef dış ticaretimizde yüzde 1 pay oranı ile hala çok düşük bir oranda yer alıyor. Bugün atılacak adımlarla bu yapının daha dengeli bir hale getirilmesi hedefleniyor" dedi.

Haber: Selen YALAZ- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA,

Kaynak: DHA