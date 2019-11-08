08.11.2019 14:07 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:15

Bakan Turhan: "Ülkemizin bundan 17 yıl öncesindeki araç sayımız 8 milyon 600 bin civarındaydı. Bu rakam bugün 23 milyon 113 binin üzerine çıktı"

-"İstanbul'da yaşayan insanların araç sahipliliği oranı Avrupa Birliği ortalamasına yaklaştık fakat ilk 10'daki rakamların çok gerisindeyiz"

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, FSM Vakıf Üniversitesi tarafından düzenlenen "Ulaşım Politikaları Açısından İstanbul" konulu panele katıldı.

Kaynak: İHA