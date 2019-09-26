Bakan turhan: ülkemizi, erişilebilir ulaşım hizmetleriyle doldurmalıyız

26.09.2019 16:04

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Yerel yönetimler ve yerel organizasyonlarla iş birliği halinde ülkemizi erişilebilir ulaşım hizmetleriyle doldurup taşırmamız gerekiyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen 'Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi'nin kapanış programına katıldı. Kentteki otelde düzenlenen programda konuşan Bakan Selçuk, erişilebilirliğin engellilerin hayatını etkileyen en önemli konulardan biri olduğunu belirterek, bu konuyla ilgili bütün ayrıntıların iyi değerlendirilmesi ve bu problemin öncelikler arasına alınması gerektiğini söyledi.

Erişilebilirlikle ilgili her türlü birikim, kurum ve teknolojiden en iyi şekilde yararlanılması gerektiğini ifade eden Bakan Selçuk, "Konuyu her şeyden önce engellilerin temel hakları açısından önemsiyoruz. Engelliler için gerçek anlamda fırsat eşitliğinin sağlanması, bu fırsatlara erişimin önündeki engelleri kaldırmamızla mümkün olacak. Ulaşımda erişilebilirlik, çalışma hayatından sağlığa, eğitimden gündelik hayattaki diğer ihtiyaçlara kadar birçok alanı ilgilendiriyor" dedi.

Daha sonra engelliler için yapılan yatırımları ve hizmetleri anlatan Bakan Selçuk, kaldırım, yaya geçidi, park gibi açık alanların, binaların ve aynı zamanda toplu taşıma araçlarının erişilebilir niteliğe kavuşturulması için pek çok adım attıklarını söyledi.

'2 YILDA SAHANIN INI ÇEKTİK'

Bakan Turhan ise engelli vatandaşların ulaşım imkanlarından yararlanmaları konusunda yapılacak çok işi olduğunu ve bunun için bir yol haritasını oluşturduklarını belirterek, bunları tek tek hayata geçireceklerini söyledi. Herkesin ulaşım imkanlarından yararlanma hakkı olduğunu belirten Bakan Turhan, projeyle ilgili ülke genelinde farkındalığı artırmak için çeşitli illerde çalıştaylar düzenlediklerini ifade ederek, "Projenin başladığı günden bu yana 2 yılı aşkın süre geçti. 2 yılda sahanın fotoğrafını çektik, hassasiyetleri tespit ettik, yol haritamızı oluşturduk, farkındalığı artırdık" dedi.

'ASIL İŞ BUNDAN SONRA'

Bakan Turhan, asıl işin bundan sonra olduğunu söyleyerek, "'Biz üzerimize düşeni yaptık, bundan sonrası başkalarının işi' diyecek halimiz yok. Özellikle yerel yönetimler ve yerel organizasyonlarla iş birliği halinde ülkemizi erişilebilir ulaşım hizmetleriyle doldurup, taşırmamız gerekiyor. Yani kapsamlı yerel eylemler oluşturmak gerekiyor. Akademide erişilebilirlik müfredatına yer açmak gerekiyor. Ulaşım modlarına özel planlamaların geliştirilmesini sağlamak gerekiyor. Bilgilendirme çalışmalarını yaygınlaştırmak gerekiyor. Erişilebilirlik alanında ülkemize özel bir veri tabanı oluşturmak gerekiyor. Elbette tüm hizmetleri, uygulamaları, çalışmaları, kullanım durumu gibi işleyişe ilişkin konuları izlenebilir hale getirmek gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra ülkemiz, erişilebilir ulaşım hizmetleri konularında önemli mesafeler kat etmiş olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından programa katılan aralarında Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonasında dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı'nın da bulunduğu engelli sporculara çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: DHA