Bakan Turhan: "Ülkemize göz dikenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması Bakan Turhan'ın ulaşım ücretleri ile ilgili pazarlık yapması Hediye takdimi Toplu fotoğraf çekimi ISPARTA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Göller Ekspresi'nin Isparta-İzmir arasında ilk seferine uğurlanması töreninde konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması
Bakan Turhan'ın ulaşım ücretleri ile ilgili pazarlık yapması
Hediye takdimi
Toplu fotoğraf çekimi ISPARTA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Göller Ekspresi'nin Isparta-İzmir arasında ilk seferine uğurlanması töreninde konuştu. (3)