Bakan Turhan: "Ülkemiz ile İran arasındaki kara ve demiryolu her iki yönlü durdurulmuştur" Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından ortak...

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (7) Kaynak: AA Haberin Videosu: Bakan Turhan: "Ülkemiz ile İran arasındaki kara ve demiryolu her iki yönlü durdurulmuştur"