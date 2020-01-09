Bakan Turhan: "Ulaşım alt yapısının tüm yaşam alanlarını geliştiren dönüştüren en temel unsur...
Toplantıdan görüntü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Demiryollarında 17 Yılda Kat Edilen Mesafe ve Hedefler" konulu basın toplantısı yaptı.
09.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:55
Toplantıdan görüntü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Demiryollarında 17 Yılda Kat Edilen Mesafe ve Hedefler" konulu basın toplantısı yaptı. (1)
Kaynak: AA