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Bakan Turhan: Türkiye "hava trafiğinin merkezi" olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'nin hava trafiğinin merkezi haline geleceğini belirterek, "Dünyada uçmadığımız yer kalmayacak hedefiyle kurduğumuz hava yolu bağlantıları, ülkemizi havacılık listelerinin zirvesine taşıyan en temel kriterlerden biridir.

06.12.2019 11:23 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:23
Bakan Turhan: Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'nin hava trafiğinin merkezi haline geleceğini belirterek, "Dünyada uçmadığımız yer kalmayacak hedefiyle kurduğumuz hava yolu bağlantıları, ülkemizi havacılık listelerinin zirvesine taşıyan en temel kriterlerden biridir." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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