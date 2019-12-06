Bakan Turhan: Türkiye "hava trafiğinin merkezi" olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'nin hava trafiğinin merkezi haline geleceğini belirterek, "Dünyada uçmadığımız yer kalmayacak hedefiyle kurduğumuz hava yolu bağlantıları, ülkemizi havacılık listelerinin zirvesine taşıyan en temel kriterlerden biridir.
06.12.2019 11:23 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:23
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'nin hava trafiğinin merkezi haline geleceğini belirterek, "Dünyada uçmadığımız yer kalmayacak hedefiyle kurduğumuz hava yolu bağlantıları, ülkemizi havacılık listelerinin zirvesine taşıyan en temel kriterlerden biridir." dedi.
Kaynak: Dunya.com