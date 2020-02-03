Bakan Turhan: "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de demiryolu ulaştırma şebekesinin ana omurgasını...
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Bakan Turhan: "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de demiryolu ulaştırma şebekesinin ana omurgasını...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın gelişi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Koordinasyon ve İstişare Toplantısı'nda konuştu.

03.02.2020 12:15 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:18
Bakan Turhan:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın gelişi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Koordinasyon ve İstişare Toplantısı'nda konuştu. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Turhan: "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de demiryolu ulaştırma şebekesinin ana omurgasını...
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