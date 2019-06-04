Bakan Turhan, Trabzon'da hemşehrileriyle bayramlaştı

Bakan Turhan, Trabzon'da hemşehrileriyle bayramlaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, memleketi Trabzon'da hemşehrileriyle bayramlaştı.

Bakan Turhan, Trabzon'da hemşehrileriyle bayramlaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, memleketi Trabzon'da hemşehrileriyle bayramlaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ramazan Bayramı'nın 1. günü Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi binası önünde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Törene Bakan Turhan'ın yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. - TRABZON

Kaynak: İHA
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