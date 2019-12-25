Bakan Turhan: "Toplama merkezleri ve dağıtım merkezleri arasında demir yolu taşımacılığını...
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Bakan Turhan: "Toplama merkezleri ve dağıtım merkezleri arasında demir yolu taşımacılığını...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Lojistik Master Planı'nın tanıtım toplantısına katıldı.

25.12.2019 12:11 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:17
Bakan Turhan:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Lojistik Master Planı'nın tanıtım toplantısına katıldı. (4)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Turhan: "Toplama merkezleri ve dağıtım merkezleri arasında demir yolu taşımacılığını...
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