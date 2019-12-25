Bakan Turhan: "Toplama merkezleri ve dağıtım merkezleri arasında demir yolu taşımacılığını...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Lojistik Master Planı'nın tanıtım toplantısına katıldı.
25.12.2019 12:11 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:17
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Lojistik Master Planı'nın tanıtım toplantısına katıldı. (4)
Kaynak: AA