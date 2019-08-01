Bakan Turhan: "Tarım ülke olarak öteden beri bastığımız en temel zemindir"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, kendisini karşılayan horon ekibini izlemesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın kürsüye çıkması Bakan Turhan'ın konuşması TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, PTT AŞ iş birliği ile başlatılan Tarım Kredi Ortak Kart Projesi...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, kendisini karşılayan horon ekibini izlemesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın kürsüye çıkması
Bakan Turhan'ın konuşması TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, PTT AŞ iş birliği ile başlatılan Tarım Kredi Ortak Kart Projesi tanıtımında konuştu. -1-
Kaynak: AA
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