Bakan Turhan: "Tarım ülke olarak öteden beri bastığımız en temel zemindir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, kendisini karşılayan horon ekibini izlemesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın kürsüye çıkması

Bakan Turhan'ın konuşması TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, PTT AŞ iş birliği ile başlatılan Tarım Kredi Ortak Kart Projesi tanıtımında konuştu. -1-

Kaynak: AA