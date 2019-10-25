Bakan Turhan: "Şehirlerimizi demir yoluyla birbirine bağladığımız gibi kıtaları da bağladık
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın kürsüye çıkması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ISPARTA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Göller Ekspresi'nin Isparta-İzmir arasında ilk seferine uğurlanması töreninde konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın kürsüye çıkması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ISPARTA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Göller Ekspresi'nin Isparta-İzmir arasında ilk seferine uğurlanması töreninde konuştu. (1)