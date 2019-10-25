Bakan Turhan: "Şehirlerimizi demir yoluyla birbirine bağladığımız gibi kıtaları da bağladık

Bakan Turhan: "Şehirlerimizi demir yoluyla birbirine bağladığımız gibi kıtaları da bağladık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın kürsüye çıkması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ISPARTA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Göller Ekspresi'nin Isparta-İzmir arasında ilk seferine uğurlanması töreninde konuştu.

25.10.2019 14:19
Bakan Turhan:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın kürsüye çıkması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ISPARTA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Göller Ekspresi'nin Isparta-İzmir arasında ilk seferine uğurlanması töreninde konuştu. (1)

Kaynak: AA
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