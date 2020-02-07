Bakan Turhan, pistten çıkan uçakta yaralanan yolcuları ziyaret etti
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Bakan Turhan, pistten çıkan uçakta yaralanan yolcuları ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'ın yaralıları ziyaret etmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'ın açıklamaları İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın pistten çıkması sonucu yaralanan yolcuları ziyaret etti.

07.02.2020 20:01 | Son Güncelleme: 07.02.2020 20:05
Bakan Turhan, pistten çıkan uçakta yaralanan yolcuları ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'ın yaralıları ziyaret etmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'ın açıklamaları

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın pistten çıkması sonucu yaralanan yolcuları ziyaret etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Turhan, pistten çıkan uçakta yaralanan yolcuları ziyaret etti
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