Bakan Turhan, pistten çıkan uçakta yaralanan yolcuları ziyaret etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'ın yaralıları ziyaret etmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'ın açıklamaları İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın pistten çıkması sonucu yaralanan yolcuları ziyaret etti.
07.02.2020 20:01 | Son Güncelleme: 07.02.2020 20:05
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'ın yaralıları ziyaret etmesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'ın açıklamaları
İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın pistten çıkması sonucu yaralanan yolcuları ziyaret etti.
Kaynak: AA