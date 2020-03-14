Bakan Turhan, koronavirüs önlemlerini değerlendirdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlere ilişkin "Bunların tek amacı var. İnsanımızın sağlığını korumak, ülkemizi korumak" dedi.
14.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:06
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlere ilişkin "Bunların tek amacı var. İnsanımızın sağlığını korumak, ülkemizi korumak" dedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com