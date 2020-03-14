Bakan Turhan, koronavirüs önlemlerini değerlendirdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlere ilişkin "Bunların tek amacı var. İnsanımızın sağlığını korumak, ülkemizi korumak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlere ilişkin "Bunların tek amacı var. İnsanımızın sağlığını korumak, ülkemizi korumak" dedi. Kaynak: Dunya.com