Bakan Turhan, Kırgızistan Ulaştırma ve Yollar Bakanı Beyshenov ile bir araya geldi

05.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:16

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kırgızistan Ulaştırma ve Yollar Bakanı Janat Beyshenov ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasında ulaştırma alanında yapılabilecek iş birliği imkanları değerlendirildi.

Bakan Turhan, Beyshenov ile bakanlıktaki görüşmesinden önce yaptığı açıklamada, Türkiye-Kırgızistan ikili ilişkilerinin tarihten gelen güçlü bağların da etkisiyle çok boyutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, bağımsızlığından bu yana dost ülke Kırgızistan'ın yanında yer aldığını, maddi ve manevi destek sağladığını belirten Turhan, "Köken kardeşliğimiz bulunan Kırgızistan, Türkiye'nin Orta Asya'daki stratejik ortakları arasında yer almaktadır." dedi.

Ülkeler arasında 2011'den itibaren yapılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantılarının yakın ortaklığın en önemli göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan Turhan, ilişkileri daha da geliştirmek amacıyla cumhurbaşkanları tarafından mevcut ticaret hacminin 1 milyar dolar seviyesine çıkarılması hedefinin belirlendiğini anımsattı.

Turhan, bu hedefe ulaşmak için de ticaretin önündeki engellerin birer birer kaldırılması ve yeni iş birlikleri kurulması gerektiğini, Kasım 2019'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kırgızistan Başbakan Birinci Yardımcısı Kubatbek Boronov eş başkanlığında gerçekleştirilen Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısında 76 maddeden oluşan eylem planının kabul edildiğini bildirdi.

Eylem planının 12 maddesinin "ulaştırma ve haberleşme" alanında olduğuna işaret eden Turhan, şöyle konuştu:

"Bugün mevkidaşımla ulaştırma sektöründe ilişkilerimizi geliştirmek adına yapabileceklerimizi görüşeceğiz. Eylem planında belirlenen konularda görüş alışverişinde bulunacağız. Ayrıca, iki ülke sivil havacılık alanında var olan iş birliğimizi daha da geliştirmek için ne gibi adımlar atabileceğimizi ele alacağız. Ulaşım altyapı yatırımlarının diğer tüm sektörlerle doğrudan ya da dolaylı ilişkisi var. Bizler, ulaştırma sektörünün ülkelerin ekonomisine, gelişimine ve refah düzeyine önemli oranda katma değer sağladığının bilincindeyiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedef doğrultusunda, ülkelerin ulaştırma imkanlarının en etkin düzeyde entegre olabilmesi için çaba gösterdiklerini anlatan Turhan, bu çerçevede, Kırgızistan ile ilişkileri bundan sonraki süreçte de üst düzeyde sürdürmeye devam edeceklerini dile getirdi.

"Kırgızistan'da çok sayıda Türk firma çalışıyor"

Beyshenov da iki bakanlık ve ülke arasındaki iş birliğinin önemine dikkati çekerek, ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarma hedefinin yakalanması için çalıştıklarını söyledi.

Kırgızistan'da ulaştırma sektöründe çok sayıda Türk firmanın çalıştığına işaret eden Beyshenov, dün gezme fırsatı bulduğu İstanbul Havalimanı'nı da çok beğendiğini bildirdi.

Beyshenov, "Böyle çok büyük bir projeyi daha önce görmemiştim. Sizin tecrübelerinizden faydalanarak, birlikte başarıya ulaşalım." ifadesini kullandı.

Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA