Bakan Turhan, Karla Mücadele Çalışmaları Hakkında Bilgi Aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına yüzünden ulaşımda aksamaların yaşandığı Bingöl-Erzurum kara yolundaki karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi almak için Karlıova ilçesine görüntülü telefon bağlantısı gerçekleştirdi.

Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Karlıova Bakım ve İşletme Şefliğine görüntülü telefon bağlantısı gerçekleştiren Bakan Turhan, Karayolları Trafik Güvenliği Mühendisi Sedat Yılmaz'dan bölgedeki kar durumu ve karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çalışmalarda yer alan personele başarı dileyen Bakan Turhan, şu ifadeleri kullandı:

"Aklımız her zaman sizinle beraber, yaptığınız çalışmalar insanlarımız için ve yaşantımız için çok önemli çalışmalar. Azimle, gayretle, fedakarlıkla bu çalışmaları yürütüyorsunuz. Zaman zaman uykusuz ve yorgun kalıyorsunuz, bunları biliyoruz ama insanlarımızın yolda mağdur olmaması için verdiğiniz hizmet, insan hayatı için çok önemli. Bunun bilincinde olduğunuzu biliyoruz. Karayolları ekipleri bu şuurla mesleklerini icra ederler. Ben de oradaki tüm arkadaşlarımıza canı gönülden tebriklerimi, sevgilerimi ve selamlarımız sunuyorum. Allah yardımcınız olsun."

Mühendis Yılmaz da 4 bıçaklı kamyon, 2 greyder, 1 rotatif, 2 yükleyici ve 20 personel ile çalışmaları sürdürdüklerini şimdilik bir sıkıntının olmadığını belirterek, yolda kalan vatandaşlara da yardımcı olduklarını aktardı.

Yılmaz, Bakan Turhan'a böyle bir günde kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti.

Görüşmenin ardından AA muhabirine açıklama yapan Yılmaz, Bakan Turhan'ın kendilerini aramasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yılmaz, "Sayın Bakanımız teşkilatın hemen hemen en alt biriminden, en üst birimine kadar çalışmış biri. Onun tecrübe ve deneyimlerinden yararlanmak bizim için çok iyi. Böyle bir günde bizi arayıp, bizi sorması motive etti, kendisine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA