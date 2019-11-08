Bakan Turhan: "İstanbul ulaşımındaki temel mesele ülke nüfusumuzun son 70 yılda 3 buçuk, 4 kat...
Bakan Turhan: "İstanbul ulaşımındaki temel mesele ülke nüfusumuzun son 70 yılda 3 buçuk, 4 kat civarında artmasına rağmen İstanbul'daki, nüfus 12 katın üzerinde artmıştır" "Türkiye genelinde 750 milyar Türk Lirası yatırım yaptık"İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, FSM...
Bakan Turhan: "İstanbul ulaşımındaki temel mesele ülke nüfusumuzun son 70 yılda 3 buçuk, 4 kat civarında artmasına rağmen İstanbul'daki, nüfus 12 katın üzerinde artmıştır"
"Türkiye genelinde 750 milyar Türk Lirası yatırım yaptık"
İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, FSM Vakıf Üniversitesi tarafından düzenlenen "Ulaşım Politikaları Açısından İstanbul" konulu panele katıldı.
Haber Videosu: Bakan Turhan: "İstanbul ulaşımındaki temel mesele ülke nüfusumuzun son 70 yılda 3 buçuk, 4 kat...