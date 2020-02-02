Bakan Turhan, incelemelerde bulundu
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Bakan Turhan, incelemelerde bulundu

Zigana Tüneli Şantiyesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın Zigana Tüneli Şantiyesi'ndeki incelemeleri ve yetkililerden bilgi alması Bakan Turhan'ın tünel yapımında kullanılan malzemler ve maketleri incelemesi Zigana Tüneli inşaatında incelemelerde bulunması Bakan Turhan'ın...

02.02.2020 17:31 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:33
Bakan Turhan, incelemelerde bulundu

Zigana Tüneli Şantiyesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın Zigana Tüneli Şantiyesi'ndeki incelemeleri ve yetkililerden bilgi alması

Bakan Turhan'ın tünel yapımında kullanılan malzemler ve maketleri incelemesi

Zigana Tüneli inşaatında incelemelerde bulunması

Bakan Turhan'ın Trabzon-Maçka Bölünmüş Yolu"nun şantiyesinde incelemelerde bulunması TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Trabzon'da yapımı devam eden Maçka yolu ve Zigana tünelleri şantiyeleri ile Kanuni Bulvarı Yolunda incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Turhan, incelemelerde bulundu
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