Bakan Turhan: İncelemeler çok yönlü devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Ankara'daki tren kazasının sebebine ilişkin incelemelerin çok yönlü devam ettiğini belirterek, "Sonuçlarını en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. Elbette müsebbipler hakkında gerekenler yapılacak." dedi.