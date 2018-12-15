Bakan Turhan: İncelemeler çok yönlü devam ediyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Ankara'daki tren kazasının sebebine ilişkin incelemelerin çok yönlü devam ettiğini belirterek, "Sonuçlarını en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. Elbette müsebbipler hakkında gerekenler yapılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Ankara'daki tren kazasının sebebine ilişkin incelemelerin çok yönlü devam ettiğini belirterek, "Sonuçlarını en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. Elbette müsebbipler hakkında gerekenler yapılacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com