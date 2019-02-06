Bakan Turhan: "Hükümetimiz 16 Yıldır Israrla Ulaştırma ve Haberleşme Altyapısı Dedi"

- "2018 yılı değerlendirmesi ve 2019 yılı hedeflerine ilişkin" basın toplantısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın salona gelişi

Bakan Turhan'ın basın toplantısı ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "2018 yılı değerlendirmesi ve 2019 yılı hedeflerine ilişkin" basın toplantısı düzenledi.

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Kaynak: AA