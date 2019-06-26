Bakan Turhan: "Hizmeti alan da sunan da çok daha fazla gelişmiş bir bakış açısıyla dünyayı...

Bakan Turhan: "Hizmeti alan da sunan da çok daha fazla gelişmiş bir bakış açısıyla dünyayı...

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı'nda konuştu.

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı'nda konuştu.

Kaynak: AA
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