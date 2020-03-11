Bakan Turhan: "Hedefimiz orta vadede 15 bin kilometre akıllı yola ulaşmak"
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Mehmet Cahit Turhan, Türkiye, Politika

Bakan Turhan: "Hedefimiz orta vadede 15 bin kilometre akıllı yola ulaşmak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Hedefimiz orta vadede 15 bin kilometre akıllı yola ulaşmak" dedi.

11.03.2020 13:39 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:40
Bakan Turhan:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Hedefimiz orta vadede 15 bin kilometre akıllı yola ulaşmak" dedi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda düzenlenen 'SummITS 2.Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'ne katıldı. Zirvede konuşan Bakan Turhan, teknolojik bir çağda yaşandığını, bu nedenle her şeyin baş döndürücü bir hızla geliştiğini ve değiştiğini kaydederek, "Bu gelişime ve değişime ayak uyduramayan toplumlar maalesef geri kalmış ülkeler arasındaki yerini almak zorunda kalıyor. Bugün artık ülkelerin gelişmişlik seviyeleri, erişim altyapısıyla doğru orantılı. 'Kişi başına düşen milli gelir, okur-yazar oranları' gibi değerler, çağdaş medeniyet seviyelerini belirlemekte yeterli olmuyor. Tabii ki bu durum emek, kaynak ve zaman tasarrufunun yanı sıra güvenlik ve konforu da yanında getiriyor. Eskiden bir nüfus cüzdanı fotokopisini alıp onaylatmak bile yarım gün sürüyordu. Şu anda ise ihtiyaç duyacağınız her şey bir tık uzağınızda. Bu nedenle attığımız her adımı da bu bahsettiğim gerçekler üzerinden atıyor, stratejilerimizi de buna göre belirliyoruz ve bu nedenlerden dolayı belirlediğimiz bilgi toplumu hedefi doğrultusunda hızlı adımlar attık ve çok güzel sonuçlar elde ettik" ifadelerini kullandı.


"Nesneler, araçlar, elektrikli cihazlar, binalar, yollar gibi akıllı nesnelerin oluşturacağı, kendi kendine öğrenen akıllı ağlar kurulmaya başlandı"


Sektörün rekabete açılması ile özel sektörün de bu alana çok önemli miktarda yatırım yaptığını vurgulayan Bakan Turhan, "Şu anda 449 işletmeci, 802 farklı alanda yetki belgesi ile hizmet veriyor. Genişbant abone sayısı 77 milyonu geçti. 2003 yılında 87 bin kilometre olan fiber uzunluğu 371 bin kilometreyi aştı. Mobil abone sayısı 83 milyona yaklaştı. Makineler arası haberleşme (M2M) abone sayısı 5,7 milyona yaklaştı. Kamu kurumları arasındaki veri iletişimini tüm saldırılara karşı daha güvenli hale getiren internete kapalı Kamu Sanal Ağı (KamuNet) kuruldu. e-Devlet hizmetleri artan bir ivme ile geliştirilmeye devam edildi. Artık 46 milyon kullanıcı, aylık ortalama 300 milyon işlem yapıyor. 5G çalışmaları ile birlikte yerli ve milli üretim çalışmaları kapsamında BTK'nın desteği ile 'Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi' başlatıldı. Keza bu gelişmeler sayesinde şu anda haberleşme altyapımız sadece insanların bağlantı kurduğu bir ağ olmaktan çıkmış durumda. Şimdiden nesneler, araçlar, elektrikli cihazlar, binalar, yollar gibi akıllı nesnelerin oluşturacağı, kendi kendine öğrenen akıllı ağlar kurulmaya başlandı. Bununla birlikte artık vatandaşlarımız tarafından da akıllı evler, akıllı şehirler, akıllı sağlık ve tabi ki akıllı ulaşım talep edilmeye başlandı. Hamdolsun bu nokta da biz talepten önce altyapımızı kurmaya başladık. Çünkü keşkelere yer bırakmadan hayatı kolaylaştırmak bizlerin görevi, hükümet olarak bu görevi layıkıyla yerine getirme gayreti içerisindeyiz" dedi.


"Bölünmüş yolların yakıt ve zaman tasarrufuna katkısı yıllık toplam 18.1 milyar liraya ulaştı"


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yol yaparken yolları üzerinden sadece taşıtların gidebildiği inşaat yapısı olarak değil, sürücülerin, yolcuların, yayaların canlarının ve mallarının emanet edildiği sanat yapıları olarak gördüklerini anlatan Bakan Turhan, şunları kaydetti:


"Bizim için yol sadece bir inşaat değil, bir bütünün bir parçası. 'Yolu yaptık bitti, araba üstünde gidiyor mu gidiyor, o zaman tamam' diye bir anlayış olabilir mi? Araba düz ovada da gider ona bakarsak. Böyle bir anlayış olamaz. Biz bu nedenle öncelikle ülkemizi aklın yolu olan bölünmüş yollarla donattık. 2003 yılına kadar 6101 km uzunluğundaki bölünmüş yol ağının üstüne 21 bin 80 kilometre daha ekledik ve 27 bin 180 kilometreye çıkardık. Sadece 6 ilini bölünmüş yol ile bağlayan Türkiye'den, bugün 77 iline bölünmüş yol götüren bir Türkiye'ye ulaştık. Toplam yol ağımızın yüzde 40'ı bölünmüş hale gelirken, trafiğin yüzde 82'si bölünmüş yollarda seyahat eder hale geldi. Bu sayede kafa kafaya çarpışma riskini ortadan kaldırdık. Sürücülerimizin yolculuk esnasında stresini azaltırken, trafik güvenliğimizi arttırdık. Bölünmüş yollar sayesinde trafik hacmi artmasına karşın kazalarda hayatını kaybeden kişi sayısında yüzde 71'lik azalma oldu. Yapılan bu bölünmüş yolların yakıt ve zaman tasarrufuna katkısı yıllık toplam 18.1 milyar liraya ulaştı. Bunun yanında yollardaki zararlı gaz salımı yaklaşık 3,9 milyon ton azaldı. Böylece çevremizi de koruduk. Bununla birlikte Akıllı Ulaşım Sistemlerinin ülkemizde etkin kullanılabilmesi ve yurt geneline yaygınlaştırılması için 2023 Stratejimizi de belirledik. Bu noktada çalışmalarımıza devam ettiğimiz gibi ve AB ülkeleri tarafından yapılan çalışmaları da yakından takip ediyoruz."


"Hız yönetimi, yolların geometrik standartlarının düzenlenmesi, oto korkuluklarda enerji sönümleyici sistemlerin uygulanması gibi yol uygulamalarını yaygınlaştırdık ve ülkemizin dört bir yanına kurmaya devam ediyoruz"


Hız yönetimi, yolların geometrik standartlarının düzenlenmesi, oto korkuluklarda enerji sönümleyici sistemlerin uygulanması gibi yol uygulamalarını yaygınlaştırdıklarını ve Türkiye'nin dört bir yanına kurmaya devam ettiklerini belirten Bakan Turhan, "Ülkemizin dört bir yanına kurmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda kaza kara noktası ve kaza potansiyeli yüksek kesimlerde iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Bu süreçte akıllı ulaşım altyapılarını gerek sürücülerimizin gerekse yolcularımızın hizmetine bir bir verdik. Kavşakları değişken trafiğe yanıt verebilecek hale getiren trafik uyarmalı sinyalizasyon sistemlerini kurmaya başladık. İhtiyaç duyulan kavşaklardaki sabit zamanlı sistemlerin yerine bu sistemleri kurarak birçok kavşakta önemli zaman tasarrufu sağladık. Şu ana kadar 153 kavşağın trafik uyarmalı sinyalizasyon yönetimi biçimine dönüştü. 129 kavşakta da çalışmalarımız devam ediyor ve 2021 yılına kadar tamamlanacak. Trafik güvenliğini arttırmak amacıyla kazaların yaklaşık yüzde 70'nin meydana geldiği kavşaklarda gerekli tüm düzenlemeleri yapıyoruz. Birbirini takip eden sinyalize kavşaklarda durmadan sabit hızda geçişi sağlayan yeşil dalga uygulamalarını da yaygınlaştırıyoruz. Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi binalarından ikisinin yapımını tamamlayarak hizmete verdik. Bir tanesinin yapımına devam ediyoruz. Bölge Müdürlüklerimizde oluşturulacak 14 ayrı Akıllı Ulaşım Sistemi Merkezi binalarına ait projeleri de hazırladık. Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezinin görüntü, ses ve otomasyon sistemlerini de Mayıs ayı içerisinde tamamlamış oluyoruz. Trafik yönetim merkezlerinde toplanacak verileri işleyerek gerçek zamanlı olarak başta sürücüler olmak üzere trafikle ilgili tüm kullanıcılarla paylaşılmasını da sağlıyoruz. Böylece bir kaza veya yolun rutin akışını engelleyen aksi bir durumda, yol ve sürüş güvenliğinin kısa sürede sağlanabilmesi için yolcu ve sürücülerin eş zamanlı bilgilendirilebilmesini mümkün kıldık" dedi.


"Hedefimiz orta vadede 15 bin kilometre akıllı yola ulaşmak"


Gerek ulusal güvenlik ve gerek mali takip dahil olmak üzere birçok verinin anlık olarak toplamasına imkan veren Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ni kurduklarını belirten Bakan Turhan, "Akıllı Yol Pilot Uygulaması olarak başlatılan 505 kilometre uzunluğundaki Antalya-Gazipaşa, Antalya-Tekirova ve Antalya-Sandıklı karayolu güzergahlarına fiber optik kablo kurulumunu yapmıştık. Bu yolumuz tüm sinyalizasyon istemlerinden makineler arası iletişime ve hatta sürücüsüz araçlara kadar tüm uygulamaları destekleyecek. Pilot uygulamamızın ardından Ankara-İzmir-Denizli ve Sivrihisar-Bursa karayolu kesimlerini de fiber kablo kurulumunu da başlattık. Bu çalışma kapsamında 18 Ekim 2021 tarihine kadar bin 385 kilometre karayoluna fiber optik kablo kurulacak. Hedefimiz orta vadede 15 bin kilometre akıllı yola ulaşmak" diye konuştu.


"Akıllı ulaşım hizmetlerinin temelinde insana değer var"


Akıllı ulaşım hizmetlerinin temelinde insana değer olduğunu kaydeden Bakan Turhan, "Bakanlık olarak oluşturduğumuz ulaştırma politikalarıyla hayata geçirdiğimiz ve geçirmeye devam ettiğimiz akıllı ulaşım sistemleri ile vatandaşlarımızın hayatını korumakla kalmadık. İnsanların trafikte bekleme süreleri azalttık. Yolculukları çok daha konforlu hale getirdik. Ancak teknolojinin gelişim hızı, yatırımların gerçekleşme hızını aşabiliyor. Bunu bilerek, geleceği düşünerek hareket ediyoruz. Tüm planlarımızı ve altyapımızı olabildiğince esnek ve gelişmelere uyum sağlayabilecek şekilde tasarlıyor ve hayat geçiriyoruz. Bu yolda bize yardımcı olan, akıllı ulaşım sistemlerinin gelişmesinde aklını koyan, proje üreten, kurumları veya kişileri teşvik eden bu zirve de bizim için çok önemli. Bu vesileyle de bu önemli etkinliği hayata geçirerek sektör adına bu kadar önemli ve değerli isimleri bir araya getiren Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği'ne teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan salondan ayrılırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Enver İskurt ile Selim Dursun, Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği Başkanı Erol Yanar ve beraberindekiler zirvenin açılışını gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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