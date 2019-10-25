Bakan Turhan, Göller Ekspresi'nin Isparta-İzmir arasında ilk seferine uğurlanması törenine katıldı
Bakan Turhan, Göller Ekspresi'nin Isparta-İzmir arasında ilk seferine uğurlanması törenine katıldıISPARTA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Göller Ekspresi'nin Isparta-İzmir arasında ilk seferine uğurlanması törenine katıldı.
25.10.2019 20:46
Bakan Turhan, Göller Ekspresi'nin Isparta-İzmir arasında ilk seferine uğurlanması törenine katıldı
ISPARTA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Göller Ekspresi'nin Isparta-İzmir arasında ilk seferine uğurlanması törenine katıldı.
Kaynak: İHA
VİDEO: Bakan Turhan, Göller Ekspresi'nin Isparta-İzmir arasında ilk seferine uğurlanması törenine katıldı