Bakan Turhan: "(Göller Ekspresi) Bu ekspres Akdeniz ile Ege arasındaki yolculukların vazgeçilmezi...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ISPARTA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Göller Ekspresi'nin Isparta-İzmir arasında ilk seferine uğurlanması töreninde konuştu.
25.10.2019 15:20
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ISPARTA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Göller Ekspresi'nin Isparta-İzmir arasında ilk seferine uğurlanması töreninde konuştu. (2)
Kaynak: AA