Bakan Turhan: "(Göller Ekspresi) Bu ekspres Akdeniz ile Ege arasındaki yolculukların vazgeçilmezi...

Bakan Turhan: "(Göller Ekspresi) Bu ekspres Akdeniz ile Ege arasındaki yolculukların vazgeçilmezi...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ISPARTA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Göller Ekspresi'nin Isparta-İzmir arasında ilk seferine uğurlanması töreninde konuştu.

25.10.2019 15:20
Bakan Turhan:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ISPARTA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Göller Ekspresi'nin Isparta-İzmir arasında ilk seferine uğurlanması töreninde konuştu. (2)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et