Bakan Turhan Giresun'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Giresun Valiliği'ni ziyaret etti.

Bakan Turhan, Vali Harun Sarıfakıoğulları ile makamında bir süre görüştü.

Ziyarette Sarıfakıoğulları ile AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk ve Sabri Öztürk, Turhan'a Giresun'da acil yapılması gereken ulaşım yatırımlarıyla ilgili bilgi paylaştı.

Vali Sarıfakıoğulları, ziyaret anısına Bakan Turhan'a kemençe ve fındık hediye etti.

Turhan, ziyaretin ardından karayolu ile Trabzon'a geçti.