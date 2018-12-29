Bakan Turhan, Gaziray'da İncelemelerde Bulundu

Bakan Turhan, Gaziray'da İncelemelerde Bulundu

- GAZİRAY Banliyö Projesi Başpınar Bölgesinden detaylar Toplu fotoğraf çekimi GAZİANTEP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TCDD ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle inşaatına 2017 yılında başlanan GAZİRAY Banliyö Projesi'nin Başpınar Bölgesindeki şantiye alanında...

- GAZİRAY Banliyö Projesi
Başpınar Bölgesinden detaylar
Toplu fotoğraf çekimi GAZİANTEP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TCDD ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle inşaatına 2017 yılında başlanan GAZİRAY Banliyö Projesi'nin Başpınar Bölgesindeki şantiye alanında incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA
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