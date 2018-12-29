Bakan Turhan, Gaziray Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gaziantep'te yapımı devam eden "Gaziray Projesi" çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. GAZİRAY'ın 2020 yılında tamamlanacağının müjdesini de veren Turhan, çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini açıkladı.

Gaziantep'te çeşitli programlara katılan ve devam eden projeleri yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yapımı devam eden GAZİRAY şantiyesini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Şantiye alanında çalışmaların son durumu hakkında bilgi veren Turhan, "GAZİRAY çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Hem demiryolu hattının rehabilitasyonu hem de hızlı demiryolu projesinin bir parçası olacak olan ve ayrıca şehir içerisinde toplu taşıma hizmeti olarak faaliyet verecek olan bu projede önemli mesafeler kat edilmiş durumda. Toplam 25 kilometre uzunluğundaki bu projenin Başpınar Kavşağı ile Mustafa Yavuz Kavşağı arasındaki çalışmalar yoğun şekilde yürütülüyor. Bu hatta 16 adet istasyon bulunuyor. Bu proje Gaziantep'in yerleşim yerleri ile çalışma alanlarını birleştirecek. Günde 360 bin vatandaşımıza ulaşım hizmeti verecek olan bu proje genel olarak yüzde 70 mertebesinde ilerleme sağlanmış durumda" dedi.

"Bu projeyi 2020 yılı içerisinde tamamlamış olacağız"

Projenin 2020 yılında tamamlanacağının müjdesini de veren Turhan, "Bu projenin 20 kilometrelik kısım hafif raylı sistem olarak açıkta inşa ediliyor. Projeyi etap etap hizmet alacağımızı söylemiştik ama tamamını 2020 yılı içerisinde tamamlamış olacağız ve bütün kesimleriyle birlikte hizmete almış olacağız. Ben projede çalışan işçisinden mühendisine kadar burada hizmet veren idari kademedeki yöneticisinden idarecisine kadar herkese teşekkür ediyorum hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.

Açıklamanın ardından şantiye alanında incelemelerde bulunan Bakan Turhan, projede çalışan işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA