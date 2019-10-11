Bakan turhan: emperyalist güçlerin beslemesi kalleşlerle barış olmaz (2)

11.10.2019 18:00

'SINIR GÜVENLİĞİMİZİ SAĞLAMAK İÇİN HAREKAT YAPIYORUZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Tekirdağ'daki temasları kapsamında, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Turhan, harekatın, Türkiye'nin güneyindeki terör yapılanmasına karşı gerçekleştirildiğini vurguladı. Turhan, "Bataklıkları kurutmak ve terörden bıkmış insanları huzura kavuşturmak için bir mücadeleye giriştik. Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı kullanacağımızı tüm dünyaya beyan ettik, açıkladık. Bu bölgede bulunan diğer devletlerin silahlı kuvvetlerini davet ettik ancak bundan bir sonuç alamadık. Biz kendi sınır güvenliğimizi sağlamak ve ülkemizdeki muhacirlerin kendi ülkelerine dönmesini sağlamak amacıyla bir harekat yapacağımızı söylemiştik" dedi.

Kaynak: DHA