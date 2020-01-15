Bakan Turhan "Elektronik Tebligat Tanıtım Programı"nda konuştu Açıklaması

15.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:30

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Elektronik Tebligat Sistemi ile gecikmelerin ve bu gecikmelerden kaynaklanan aksaklıklarla mağduriyetlerin tarih olacağını bildirdi.

Bakan Turhan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katılımıyla Sheraton Ankara Otel'de düzenlenen Elektronik Tebligat Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, dünyanın bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda daha önce hiç olmadığı kadar iç içe bir dönemden geçtiğini söyledi.

Günden güne gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin, gerek insan hayatının gerekse kamu işleyişinin ayrılmaz parçası haline geldiğini belirten Turhan, "Günümüzde ulaştırmadan savunmaya, sanayiden sağlığa, eğitimden adalet hizmetlerine kadar bilgi ve iletişim teknolojilerinin nüfuz etmediği alan bulunmuyor. Bir yandan her şey daha akıllı hale gelirken öbür yandan daha fazla veri teknolojik sistemler içinde tutuluyor." dedi.

Fiziksel bilgilerin dijital ortama aktarılmasının, üretilmesinin, paylaşılmasının ve erişiminin gerek bireyler gerekse kurumlar için zoru kolay kılma anlamı taşıdığına işaret eden Turhan, Bakanlık olarak bunu yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

"PTT görevini layıkıyla yaptı"

Uzakları yakın etmeyi, bilgiye rahat erişimi, iletişimi sağlıklı yürütmeyi, zoru kolay kılma amacıyla yaptıklarını ifade eden Turhan, yollar, otoyollar, köprüler, havalimanları, demir yolları, limanlar, haberleşme alt yapılarının vatandaşın yüzü güldürdüğünü, yükünü hafiflettiğini, aynı zamanda da ülke kalkınmasına ve refahına katkı sağladığını anlattı.

Turhan, Elektronik Tebligat Sistemi'nde PTT'nin üstlendiği role dikkati çekerek şöyle konuştu:

"PTT, Elektronik Tebligat Sistemi'nin kurulumu noktasında üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirdi. Sistem, fiziki olarak günlerce süren tebligat işleminin e-tebligat uygulamasıyla saniyeler içinde ilgilisine ulaştırılması üzerine kurgulanmıştır. Böylece adalet sistemimizin daha kaliteli ve hızlı bir şekilde işlemesine imkan sağlamış olmaktayız. Yaklaşık bir yıldan beri yürürlükte olan Elektronik Tebligat Sistemi'nin uygulanmasında 1 Ocak 2020 itibarıyla yeni bir safhaya geçilmiştir. Sistemin, Adalet Bakanlığımızın çalışmasıyla kısa sürede yaygınlaşacağı inancındayım."

"Sistem dijital uygulamalara entegre edildi"

Sistemin, dijital dönüşüm stratejisinin en önemli aşamalarından birini oluşturduğunu vurgulayan Turhan, bunun e-Devlet gibi dijital uygulamalara da entegre edildiğini söyledi.

Bakan Turhan, yeni kullanıcılarla genişleyecek sistem için yeterli kapasiteye sahip olunduğunu belirterek, "Sistemin işlemesi noktasında sorun bulunmuyor. Artık uygulama zamanı." diye konuştu.

Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğu olan 1 milyon 200 bin hesabın, sahipleri tarafından aktif hale getirilmeyi beklediğini dile getiren Turhan, "Elektronik Tebligat Sistemi ile gecikmeler ve bu gecikmelerden kaynaklanan aksaklıklarla mağduriyetler tarih olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Turhan, sistemin en önemli katkılarından birinin de doğaya olacağına dikkati çekerek, "Geride bıraktığımız yıl içinde 19 milyon tebligat sistem üzerinden ilgililere ulaştırılmıştı. Böylece 8 bin ağaç kesilmekten kurtulmuş oldu. İnşallah kurtarılan ağaç sayısı yüz binleri bulacak. Ayrıca çok ciddi oranda maddi tasarruf da sağlanacak. Geçen yıl sistem üzerinden yapılan gönderimlerle sağlanan tasarruf 200 milyon lirayı buldu." dedi.

Yapılan tüm eserlerin, uygulamaya konulan teknolojik sistemlerin insan ve ülke için olduğunu belirten Turhan, ilgilileri bir an önce elektronik tebligat adreslerini oluşturmaya davet etti.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten de Elektronik Tebligat Sistemi'ni 6 ay gibi kısa bir sürede geliştirerek, ilgililerin hizmetine sunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA