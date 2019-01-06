Bakan Turhan'dan Uşak'a Sürpriz Ziyaret

Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Uşak'a sürpriz bir ziyarette bulunarak, düğünde nikah şahitliği yaptı.

Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, öğlen saatlerinde geldiği Uşak'ta Eren çiftinin düğününe iştirak ederek nikah şahidi oldu. Bakan Turhan, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın kıydığı nikahın ardından kent protokolü ile de bir araya gelerek, Uşak'ta süren Bakanlığına ait çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. İzmir-Ankara hızlı tren şantiyesi ile Uşak Çevre Yolu şantiyesini de yerinde gezen Bakan Turhan, yetkililerden bilgi aldıktan sonra karayolu ile kentten ayrıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA