Bakan Turhan'dan Muhalefete Eleştiri: İktidar Olmak İçin Siyaset Yapmıyorlar (2)

'YA İSTİKLAL YA ÖLÜM MİLLETİMİZİN VAROLUŞ ŞARKIDIR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, akşam saatlerinde geldiği Kastamonu'da Devrekani, Küre ve İnebolu ilçelerinde seçim bürolarını gezdi. Turhan, Kastamonu AK Parti Belediye Başkanı ve adayı Tahsin Babaş'ın Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Proje tanıtım programına katıldı. Bakan Turhan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye üzerinde hesabı olanların olduğunu ve dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, "Yaşadığımız topraklar üzerinde hesabı olanlar var. Şehrimize, ülkemize, bölgemize, coğrafyamıza, medeniyetimize ve kaderimize sahip çıkmak zorundayız. Dikkatli olmak, aklı selimle hareket etmek zorundayız. Bu geniş coğrafyada yaşayan insanların hepsinin gözü kulağı Türkiye'de. Türkiye bu medeniyetin son kalesi, son umudu. 900 yıl önce neyse 100 yıl önce ne yapmak istedilerse, bir takım güçler, bugünde aynı şeyleri yapmak istiyor. Kendi düzenlerinin dışında bir düzen kurucu, oyunlarının dışında bir oyun kurucu, çıkarlarının dışında bir hakimiyet görmek istemiyorlar. Buna karşı biz başından beri millet olarak, hükümet olarak hayır diyoruz. 'Ya istiklal, ya ölüm' milletimizin varoluş şartıdır" dedi.

'BU MİLLET MÜHRÜNÜ SANDIĞA VURDU MU, OTURTUR'

Siyasetin tavanda değil, tabanda maya tutacağını söyleyen Bakan Turhan, konuşmasının sonunda şunları kaydetti:

"Son 17 yılda bu ülkede neler yapıldı, nasıl yapıldı. Bunlar, sayın cumhurbaşkanımızın ülkesine ve milletine sevdası ile oldu. Bu işler aşkla, şevkle yapıldı. Rabbime şükürler olsun, sadece bugünlerin değil, nesillerimizin yüzünü ağartacak yüzlerce eser yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bizler milletimizin, memleketimizin, hürriyetimizin yoluna baş koymuş 'Ak davanın' mensuplarıyız. Bu dava, bugün bu noktaya geldiyse, yerel seçimlerdeki başarısından dolayıdır. Bunu asla unutmamak gerekiyor. Belediye seçimleri siyasette basılan zemindir. Siyaset tavanda değil, tabanda, yani zeminde maya tutar. Bugüne kadar korkmadan ilerlediysek bunun içindir. Yani bastığımız zemin sağlam olduğu içindir. Milletimizin en önemli özelliklerinden birisi, yanlışta ittifak etmemektir. Bu millet ferasetlidir, cesaretlidir, kararlıdır ve vicdanlıdır mührünü sandığa vurdu mu, oturtur."

Konuşma sonrası Bakan Mehmet Cahit Turhan'a, Kastamonu Belediye Başkanı tarafından çeşitli hediyeler verildi. Program, Uğur Işılak konseri ile sona erdi.

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, -

Kaynak: DHA