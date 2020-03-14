Bakan Turhan'dan karşılayanlara 'gönül selamı' (2)
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bakan Turhan'dan karşılayanlara 'gönül selamı' (2) - Haber
Samsun, İran, Irak, Güncel

Bakan Turhan'dan karşılayanlara 'gönül selamı' (2)

BAKAN TURHAN: IRAK, İRAN, SOFYA DEMİR YOLU HİZMETİ DURDUUlaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Samsun'da Kirazlık mevkii yan yol hattında, demir yolu hemzemin geçişi ve köprü projesi ile ilgili incelemelerde bulundu.

14.03.2020 17:54 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:55
Bakan Turhan'dan karşılayanlara 'gönül selamı' (2)

BAKAN TURHAN: IRAK, İRAN, SOFYA DEMİR YOLU HİZMETİ DURDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Samsun'da Kirazlık mevkii yan yol hattında, demir yolu hemzemin geçişi ve köprü projesi ile ilgili incelemelerde bulundu. Bakan Turhan ardından valiliği ziyaret etti. 

Burada yapılan değerlendirme toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Turhan, "Ulaştırma hepinizin bildiği gibi hayatımızın her anında her zaman ihtiyaç duyduğumuz bir hizmet. Şu anda dünyayı sarsan bir sağlık problemi var, koronavirüs problemi. Bütün dünya bununla ilgili olarak teyakkuz halinde acil durum ilan edilmiş durumda. Biz de hükümet olarak sayın cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ve sağlık bilim kurulunun tavsiyelerini sağlık bakanlığımızın kararlarını ulaştırma alanındaki gerek yurt içi gerekse yurt dışı ulaştırma hizmetleri konusunda bazı tedbirler alma zorunluluğu hasıl olmuştur. Dün bu konu ile ilgili olarak sayın sağlık bakanımızla birlikte açıklamalar yaptık. Bildiğiniz gibi şu anda hava yolu ulaşımında 14 ülkeyle hava yolu bağlantısını kestik. Yine özellikle doğu komşumuz İran'la olan demir yolu ve kara yolu ulaşımını da kesmiş bulunuyoruz. Yine hakeza Irak ile, yine Sofya demir yolu bağlantımızı da hizmetimizi de durdurduk. Bunların tek amacı var insanımızın sağlığını korumak, ülkemizi korumak. Bununla ilgili olarak Sağlık Bilim Kurulumuzun ve Sağlık Bakanlığı'mızın karaları doğrultusunda bu süreler kısaltılıp uzatılabilecek" dedi.'SAMSUN-KALIN DEMİR YOLU 1 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK'Samsun-Kalın (Sivas) demiryolu hattı yenileme çalışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Turhan, "Demir yolu tabi Samsun Limanı'nın İç Anadolu Bölgesi'ne bağlantısını sağlayan Samsun-Sivas hattındaki çalışmalarımız da son aşamaya geldi. Önümüzdeki günlerde bu projeyi inşallah hizmete açacağız. En geç bir ay içerisinde tamamlanır. Bazı eksik kalan toparlanma işleri var bunları inşallah önümüzdeki bir ay içerisinde tamamlayıp hizmete açacağız" dedi.'ANKARA-SAMSUN HIZLI DEMİR YOLU İHALESİ YIL SONUNDA YAPILACAK'Bakan Turhan, Ankara- Samsun Hızlı Demiryolu Projesi ile ilgili bilgi vererek "Ankara-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi'nin de sonlarına doğru yaklaştık. Bu yıl sonunda inşallah projeyi tamamlayıp, ihalesini yapmayı planlıyoruz. Bu Samsunumuza başka bir önem katacak, Samsun'un ulaşım alt yapısını daha da güçlendirmiş olacak. Bir başka deyişle bu hızlı demir yolu Mersin Limanı ile Samsun Limanı'nı birbirine demir yolu sistemiyle de entegre etmiş olacak. Samsunumuzu Ankara'ya otoyol standardında bir karayolu projesiyle de bağlamak için proje çalışmalarımız devam ediyor. Ankara-Samsun otoyolu ve devamında Bafra-Ünye çevre yolu ile birlikte bu projemizin de son aşamasına yaklaşıyoruz. İlk etapta Ankara Delice kesimini yap, işlet, devret yöntemiyle ihalesini yapmayı planlıyoruz. Ondan sonra da kalan kesimlerin ihalesini yapıp bunu da bölgemizin ulaşım alt yapısını güçlendirmek için hayata geçireceğiz" diye konuştu.

 


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Virüs sonrası en çok aranan ürünün ham maddesi tükenince dev tesiste üretim durdu Haber
Virüs sonrası en çok aranan ürünün ham maddesi tükenince dev tesiste üretim durdu
Türkiye'yi tehdit eden çekirgelerden bu kez sevindirici haber geldi Haber
Türkiye'yi tehdit eden çekirgelerden bu kez sevindirici haber geldi
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı Haber
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı Haber
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in sorusuna yanıtı sosyal medyada gündem oldu Haber
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in sorusuna yanıtı sosyal medyada gündem oldu
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı Haber
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir
ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir
ABD ile Çin arasındaki koronavirüs suçlaması siyasi krize neden oldu
ABD ile Çin arasındaki koronavirüs suçlaması siyasi krize neden oldu
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu
Eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan Kanada Başbakanı, 14 gün boyunca evden çalışacak
Eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan Kanada Başbakanı, 14 gün boyunca evden çalışacak
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Van'ın İran sınırına yakın bölgesinde 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Van'ın İran sınırına yakın bölgesinde 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Koronavirüs önlemleri nedeniyle A Milli Takımımızın hazırlık maçları iptal edilebilir
Koronavirüs önlemleri nedeniyle A Milli Takımımızın hazırlık maçları iptal edilebilir
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
Kavga sırasında yanlışlıkla ablasını öldüren zanlı, sağlık kontrolüne giderken şarkı söyledi
Kavga sırasında yanlışlıkla ablasını öldüren zanlı, sağlık kontrolüne giderken şarkı söyledi
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Son dakika: Türkiye ve Gürcistan, Sarp Sınır Kapısı'nı yolcu trafiğine kapatacak
Son dakika: Türkiye ve Gürcistan, Sarp Sınır Kapısı'nı yolcu trafiğine kapatacak
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Ali Babacan Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sadi Konuk Cem Yılmaz Hülya Avşar Müslüm Gürses
Spor Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Hikmet Karaman Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla İtalya Vatandaş Koronavirüs Donald Trump
Şu an buradasınız: Bakan Turhan'dan karşılayanlara 'gönül selamı' (2) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 19:02:18. #1.15#