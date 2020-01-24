Bakan Turhan'dan Elazığ depremine ilişkin açıklama Açıklaması
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Bakan Turhan'dan Elazığ depremine ilişkin açıklama Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede iletişimi olumsuz etkileyen bir sıkıntı yaşanmadığını bildirdi.

24.01.2020 23:32 | Son Güncelleme: 24.01.2020 23:32
Bakan Turhan'dan Elazığ depremine ilişkin açıklama Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede iletişimi olumsuz etkileyen bir sıkıntı yaşanmadığını bildirdi.

Turhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tedbiren bölgeye mobil baz istasyonlarının sevk edildiğini belirtti.

Bakan Turhan paylaşımında, "Deprem nedeniyle iletişimi olumsuz etkileyen çok önemli bir durum bulunmamaktadır. Tedbiren bölgeye mobil baz istasyonları sevk edilmiştir. Ancak yine de telefon görüşmelerinin kısa tutulması ve mümkünse internet aramasının tercih edilmesi, iletişimin sağlıklı bir şekilde sağlanması için önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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