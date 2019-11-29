Bakan Turhan'dan "Atlas Global Havayolları" açıklaması

29.11.2019 08:26 | Son Güncelleme: 29.11.2019 08:26

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, uçuşlarını durdurduğunu açıklayan Atlas Global Havayollarının Sivil Havacılık Genel Müdürlüğündeki 500 bin dolarlık teminat mektubunun nakde çevirileceğini belirterek, "Atlas Global ile ilgili önceliğimiz, yolcuların mağduriyetlerini gidermektir." dedi.