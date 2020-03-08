Bakan Turhan'dan 8 Mart Kadınlar Günü mesajı Açıklaması
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Mehmet Cahit Turhan, Dünya Kadınlar Günü, Nene Hatun, Güncel

Bakan Turhan'dan 8 Mart Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü özel videolu paylaşımla kutladı.

08.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:20
Bakan Turhan'dan 8 Mart Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü özel videolu paylaşımla kutladı.

Turhan, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Bizi bugünlere ulaştıran kadınlarımız başta olmak üzere, tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Turhan, paylaşımında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan videoya da yer verdi.

Videoda, Nene Hatun'un Rus askerleriyle savaştığı, Şerife Bacı'nın askere cephane taşıdığı, Çete Emir Ayşe'nin son parasıyla tüfek aldığı ve Yunanlılarla savaştığı, Erzurumlu Fatma'nın sadece kadınlardan oluşan birliğiyle Kurtuluş Savaşı'nda ter döktüğü, Kılavuz Hatice Hatun'un Fransız askerlerini tek başına esir aldığı, Tayyar Rahime'nin orduyu harekete geçirdiği hatırlatılarak, şunlar aktarılıyor:

"Dünyanın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü var. Bizim ise şanlı tarihimimizin arkasında güçlü kadınlar var. Herkesin annesi var ama bizim aynı zamanda cepheye koşan kadınlarımız var. Cennet analarımızın ayakları altındadır ama bizim yurdumuzu cennete çeviren kadınlarımız var. İyi ki bizim güçlü, merhametli, cevval, öncü ve bir gün değil, her gün gururla andığımız kadınlarımız var. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bize bu gururu hatırlatan kadınlarımız var. Bizi bugünlere ulaştıran kadınlarımız başta olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

Kaynak: AA

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