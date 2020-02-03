Bakan Turhan: "Bir işte, kurumda, harekette birlik olmaz ise fikirde, projede, amaçta birlik sözde...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın gelişi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Koordinasyon ve İstişare Toplantısı'nda konuştu.
03.02.2020 12:21 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:23
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın gelişi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Koordinasyon ve İstişare Toplantısı'nda konuştu. (1)
Kaynak: AA