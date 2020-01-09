Bakan Turhan: Ankara-Sivas YHT hattının test sürüşleri mart ayında

09.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:32

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Yapımı devam etmekte olan 393 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında Balışeyh-Yerköy-Akdağmadeni kesiminde mart ayı içinde test sürüşlerine başlamayı ve projeyi 2020 yılı 2'nci çeyreğinde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara Garı'nda 'Demiryollarında 17 yılda kat edilen mesafe ve hedefler' konulu basın toplantısı düzenledi. Bakan Turhan, 17 yıl boyunca ulaşım ve erişim altyapısına 767,5 milyon liranın üzerinde yatırım yaptıklarını söyledi. Turhan, "Demiryollarına sadece ülke ekonomisine ve sosyal hayata katkısı nedeniyle önem vermedik. Demiryollarımız bu topraklar için bunların da ötesinde bir anlam taşımaktadır. Hatta şöyle söyleyeyim; 23 Eylül 1856 tarihinde İzmir-Aydın hattının inşasına başlanması, Anadolu coğrafyasının iklimini değiştirerek sosyal, kültürel ve ekonomik olarak şekillenmesinde milat teşkil etmiştir. Çünkü demiryollarımız, 1,5 asrı aşkın süre boyunca bu ülkenin dününe ve bugününe şekil verdi" dedi.

'DEMİRYOLLARIMIZ, ALTIN ÇAĞINI YAŞAMAYA BAŞLADI'Bakan Turhan, Türkiye'nin 2009 yılında Ankara-Eskişehir hattının hizmete açılmasıyla Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile tanıştığını ifade ederek, "Dünyada 8, Avrupa'da ise 6'ncı YHT teknolojisi kullanan ülke konumuna yükseldi. 2011'de Ankara-Konya, 2014'te Ankara-İstanbul ve Konya-İstanbul hatlarını da hizmete açtık. YHT'lerle 2009 yılında Ankara-Eskişehir arasında başlattığımız konforlu, hızlı ve modern seyahat hizmetini 7 il ve ülke nüfusunun yüzde 40'ına ulaştırdık. YHT ile bugüne kadar 53,1 milyon yolcu seyahat etti. Ankara-Eskişehir arasında demiryolu ile taşıma payı YHT ile birlikte yüzde 8 den yüzde 72'ye çıktı. Ankara-Konya arasında ise toplam yolcunun yüzde 66'sı YHT ile taşınır hale geldi. Vatandaşlarımızın geçen 60 senede kaçırdığı treni, YHT ile yakalamasını sağladık. Demiryollarımız, Cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi altın yıllarını yaşamaya başladı" diye konuştu.'ANKARA-SİVAS HATTININ TEST SÜRÜŞLERİ MART AYINDA'Bakan Turhan, hizmete açılan hatların dışında Ankara-Sivas ve Ankara-İzmir arasında YHT hattı çalışmalarını hızlandırdıklarını vurgulayarak, "Halen bin 889 kilometresi yüksek hızlı demiryolu hattı yapım çalışmalarımız devam ediyor. Yapımı devam etmekte olan 393 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında Balışeyh- Yerköy-Akdağmadeni kesiminde mart ayı içerisinde test sürüşlerine başlamayı ve projeyi 2020 yılı 2'nci çeyreğinde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.'13 BİN 21 KİLOMETRELİK HATTA PROJE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'Yüksek hızlı tren hatlarının yanı sıra yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapılabileceği 200 kilometre saate uygun hızlı tren hatları inşa ettiklerini belirten Bakan Turhan, "Bu kapsamda Bursa-Bilecik, Sivas-Erzincan, Konya-Karaman-Ulukışla-Yenice-Mersin-Adana, Adana-Osmaniye-Gaziantep olmak üzere toplam bin 626 kilometre hızlı tren hattı ve 429 kilometre konvansiyonel demiryolu yapım çalışmalarına da devam ediyoruz. Konya, Karaman ve Kayseri'den gelen yüklerin Mersin Limanı'na daha hızlı aktarılmasını sağlayacak 423 kilometrelik Konya-Karaman-Mersin-Adana hızlı tren projesinin 102 kilometrelik Konya-Karaman kesimindeki sinyalizasyon yapım çalışmalarını tamamlayarak Mayıs sonunda hızlı tren işletmeciliğine geçeceğiz. Devam eden projelerimizin yanı sıra bin 491 kilometrelik kesimde etüt-proje çalışmaları tamamlandı. 6 bin 434 kilometrelik kesimde proje hazırlama çalışmaları sürüyor. Böylece toplam 13 bin 21 kilometrelik demiryolu hattında yapım, ihale ve etüt-proje çalışmalarına devam ediyoruz" diye konuştu.'GAZİRAY'I 2020 SONUNDA TAMAMLAYACAĞIZ'Kent içi ulaşımda İstanbul'da Marmaray, İzmir'de Egeray, Ankara'da Başkentray ve Gaziantep'te Gaziray, Konya'da ise Konyaray ile raylı sistemin etkinliğini artıracaklarını ifade eden Turhan, "Marmaray ile bugüne kadar 431 milyon yolcu, Egeray ile 680 milyon yolcu, Başkentray ile 22,4 milyon yolcu şu ana kadar seyahat etti. Gaziray'ın ve Konyaray'ın yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Gaziray'ı 2020 yılı sonu ya da 2021 yılı başında tamamlamayı planlıyoruz. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan işbirliğiyle Demir İpek Yolu olarak da nitelendirilen Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesini de yine biz tamamladık. Bakü-Tiflis-Kars ve Marmaray hatlarını kullanarak Çin'den Avrupa'ya kesintisiz giden ilk yük treni, Marmaray tüp geçidini de kullanarak Çin-Türkiye arasını 12 günde geçti. Böylece Çin'den hareket eden tren Avrupa'ya 18 günde ulaşmış oldu. Hem bölgesel hem de uluslararası projelerde artık Çin başta olmak üzere orta Asya ülkeleri Türkiye'yi referans alır hale geldi" ifadelerini kullandı.'ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA ÖNCELİK VERDİK'Bakan Turhan, bakanlık olarak öncelikli misyonlarının tüm vatandaşların hizmetlerden eşit yararlanması olduğunu ifaed ederek şöyle konuştu: "Bu doğrultuda da özellikle engeli vatandaşlarımıza öncelik verdik. Keza bu noktada biz hiçbir zaman mazeret üreten bir Bakanlık olmadık. Çünkü bez inanıyoruz ki engelli insanların kars¸ılas¸tıkları problemler, teknolojinin, mimarinin sınırlı olanaklarından kaynaklanmamaktadır. Yeni sistem ve ürünlerin tasarımı sırasında engellilerin hesaba katılmamasından ileri gelmektedir. Bu nedenle tüm ulaşım ve erişim altyapımızı engelli dostu hale getirmeye başladık. 2017 yılından itibaren 535 gar ve istasyonumuzu engellilerin kullanımına göre düzenledik. Ayrıca görme engelliler için 181 gar ve istasyonda hissedilebilir yüzey çalışması yaptık. Yolcu yoğunluğu olan gar ve istasyonlarda tekerlekli sandalye bulundurmaya başladık. Anahat trenlerinde kullanılan çeşitli tipteki vagonların engelli yolcularımızın ihtiyaçlarına göre dönüşümünü yapmaya başladık. Günlük şu anda trenlerimizde 300'ün üzerinde tekerlekli sandalye alanı bulundurulmaktadır. Sadece 2019 yılında demiryollarımızda taşınan engelli yolcu sayısı 1,2 milyon kişiyi buldu."

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Kaynak: DHA