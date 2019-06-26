Bakan Turhan: "Altyapı çalışmalarında deprem yönetmeliğine en yüksek düzeyde hassasiyet...

Bakan Turhan: "Altyapı çalışmalarında deprem yönetmeliğine en yüksek düzeyde hassasiyet...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı'na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı'na katıldı.

Kaynak: AA
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