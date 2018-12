Bakan Turhan: "Ak Parti Aslında Belediyecilik Hizmetleri ile İktidara Gelmiştir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "AK Parti aslında belediyecilik hizmetleri ile iktidara gelmiştir" dedi.

Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Hatay'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ilk olarak Hatay Valiliğini ziyaret etti. Bakan Turhan Valilik Şeref Defterini imzalamasının ardından Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan brifing aldı.

Valilik ziyaretinin ardından Tarihi Uzun Çarşı'yı ziyaret eden Bakan Turhan, sonrasında AK Parti Hatay İl Başkanlığı'nda partilileriyle bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Turhan AK Parti'nin aslında belediyecilik hizmetleri ile iktidara geldiğini vurgulayarak "Demokrasinin olmazsa olmazı seçimlerdir. İnsanımız kendi yöneticilerini bu seçimlerle belirler ve onların oluşturacak olduğu çalışma ekibi kendi alanında yapması gereken hizmetleri yerine getirir. Bunun için de belediyecilik konusunda eline su dökülmeyecek ve yanına yaklaşılmayacak bir liderimiz var. AK Parti aslında belediyecilik hizmetleri ile iktidara gelmiştir. İnsanların yaşantısını hayatını direkt ilgilendiren şehircilik hizmetleri ile iktidara gelmiştir. Cumhurbaşkanımız bugün geldiği hizmet makamına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında yaptığı hizmetler sayesinde gelmiştir. İnsanımızın gönlünde boşuna kuru kuruya taht kurulmaz. İnsanlara hizmet ederseniz, insanlar sizi sever. Biz buna artık gönül belediyeciliği diyoruz. İnsanlarımızın gönüllerini yapacak, onların hayatlarını kolaylaştıracak hizmetleri üretmek için proje üreten, öncelikle yaşadıkları ortamı ve mekanı yaşanabilir yapacak projeler üretip bu hizmetleri yapabilecek kişileri seçerseniz bu mümkün olur. Madem hizmet siyaseti yapıyoruz, insanımızın hakkettiği hizmetleri ona en kısa zamanda ulaştırmamız lazım. Bu seçimler sadece hizmet seçimi değil, ülkemizde ki yeni geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı sistemini de perçinleyecek olan bir seçim olacaktır" diye konuştu.

"Geçmişi bilmeden geleceğe yön vermek mümkün değildir"

Ülkenin her köşesine hizmet yaptıklarını ve bu yüzden AK Parti'nin 16 yıldan bu yana iktidarda olduğunu belirten Bakan Turhan, şöyle devam etti:

"Geçmişi bilmeden geleceğe yön vermek mümkün değildir. Doğru da değildir, kolayd a değildir. AK Parti 16 yıldır bu ülkede iktidar. Bu süre içerisinde ülkemizin her bölgesinde her şehrinde yapılan hizmetler çok şükür bizim insanımız tarafından değerlendiriliyor ve karşılığını da veriyor. Bu yüzden 16 yıldır iktidardayız. İktidarda kalmamız için bu ülkeye bu millete hizmet etmemiz gerekiyor. Bunun hepimiz bilincindeyiz. Tabi Cumhurbaşkanımız bize hedef gösteren ülkemizin nerelere varması gerektiğini, uluslararası platformda nerede olması gerektiği konusunda her alanda yapılacak çalışmalarla nerede olmamız gerektiği konusunda strateji belirliyor, hedef gösteriyor. Biz de tüm ekibimizle idari kademe olsun, siyasi alanda olsun bu hizmetleri ülkemize kazandırıp, ülkemiz insanının hakkettiği yerde olması için azimle gayretle çalışıyoruz."

Bazı il yollarında eksiklikleri olduğunu ve gerekli çalışmaları en kısa zamanda yapacaklarını kaydeden Bakan Turhan, "Devam eden işlerimizin, bölünmüş yollarımızın fiziki şartlarımızın yükseltilmesi ile ilgili olarak BSK çalışmalarımızı hızlandıracağız. Bunlarda eksiklerimiz var, bazı il yollarında eksiklerimiz var. Bu konuda Karayolları, demiryolları, iletişim altyapısı ile ilgili olarak gerekli hizmetleri en kısa zamanda Hatay'a kazandıracağız" dedi.

Bakan Turhan, komşu ülkelerle olan ticari ilişkilerle sorun yaşandığına dikkat çekerek, "Yakın coğrafyamızda yaşanan kriz nedeniyle komşularımızla olan ticari ilişkilerimizle buna bağlı olarak sorunlar yaşıyoruz. Ticaretimiz kısıtlı ama inşallah bu bölge de huzur gelince, insanlarımız normal hayata dönünce deniz ticareti, yollar Hatay'a yetmeyecek. Ne yapmamız lazım? Kapasite arttırıcı, bu alt yapıyı geliştirmemiz lazım" diye konuştu.

Bakan Turhan Samandağ-Arsuz yolunun en kısa süre içerisinde yapımına başlanarak tamamlanacağını söyledi. Turhan, Hatay sınırları içerisinde bulunan otoyolların Erzin gişelerinden itibaren ücretsiz olacağı müjdesini verdi. - HATAY

Kaynak: İHA