Bakan Turhan - AB Komisyonu Üyesi Bulc Ortak Basın Toplantısı - Brüksel

Bakan Turhan - AB Komisyonu Üyesi Bulc Ortak Basın Toplantısı - Brüksel

- Basın toplantısı AB Komisyonunun Ulaştırmadan sorumlu üyesi Violeta Bulck'un konuşması BRÜKSEL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AB Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ile Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

- Basın toplantısı
AB Komisyonunun Ulaştırmadan sorumlu üyesi Violeta Bulck'un konuşması
BRÜKSEL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AB Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ile Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA
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