Bakan Turhan - AB Komisyonu Üyesi Bulc Ortak Basın Toplantısı - Brüksel
- Basın toplantısı AB Komisyonunun Ulaştırmadan sorumlu üyesi Violeta Bulck'un konuşması BRÜKSEL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AB Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ile Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.
- Basın toplantısı
AB Komisyonunun Ulaştırmadan sorumlu üyesi Violeta Bulck'un konuşması
BRÜKSEL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AB Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ile Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA