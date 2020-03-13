Bakan Turhan: "9 ülkeye 17 Nisan'a kadar uçuşlar durdurulacak"
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına katıldı.
13.03.2020 20:01 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:03
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına katıldı.
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Turhan: "Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç, Hollanda'ya uçuşlar yarın saat 08.00'den 17 Nisan'a kadar durdurulacak"
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Kaynak: AA
Haberin Videosu: Bakan Turhan: "9 ülkeye 17 Nisan'a kadar uçuşlar durdurulacak"