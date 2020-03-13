Bakan Turhan: "9 ülkeye 17 Nisan'a kadar uçuşlar durdurulacak" Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına katıldı.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına katıldı. (6) Turhan: "Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç, Hollanda'ya uçuşlar yarın saat 08.00'den 17 Nisan'a kadar durdurulacak" Kaynak: AA Haberin Videosu: Bakan Turhan: "9 ülkeye 17 Nisan'a kadar uçuşlar durdurulacak"